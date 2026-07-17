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Quân sự - Thế giới

Lo sợ binh lính mất nam tính, quân đội Mỹ triển khai kiểm tra testosterone

Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu chương trình kiểm tra testosterone định kỳ và tự nguyện cho quân nhân từ 30 tuổi trở lên nhằm tối ưu hóa khả năng tác chiến và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Nhóm PV

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Pete Hegseth, đã công bố vào ngày 15/7/2026 về việc quân đội nước này sẽ tiến hành xét nghiệm nồng độ testosterone cho binh sĩ. Sáng kiến này thuộc khuôn khổ một chương trình lớn hơn với mục tiêu "khôi phục và tối ưu hóa" năng lực chiến đấu của quân nhân.

Trong một video được đăng tải trên nền tảng X với tiêu đề "Bộ có T cao", ông Hegseth giải thích rằng việc kiểm tra testosterone là cần thiết để đảm bảo binh sĩ có mức hormone phù hợp, qua đó phát huy tối đa khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chương trình sẽ yêu cầu kiểm tra hàng năm đối với các quân nhân từ 30 tuổi trở lên. Những người trẻ tuổi hơn cũng có thể tham gia kiểm tra nếu có nhu cầu.

Đối với những binh sĩ được phát hiện có nồng độ testosterone thấp, họ sẽ được tư vấn và có quyền lựa chọn tham gia liệu pháp thay thế testosterone. Liệu pháp này sử dụng hormone tổng hợp để khắc phục tình trạng thiếu hụt testosterone tự nhiên trong cơ thể.

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Sáng kiến này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có những động thái thúc đẩy việc mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị bằng testosterone. Ông Hegseth khẳng định: "Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho các chiến binh sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới, và chương trình này thực hiện cam kết đó".

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng testosterone cho các mục đích phi y tế, ví dụ như tăng cơ bắp mà không có chỉ định của bác sĩ, vẫn bị nghiêm cấm trong quân đội Mỹ. Chương trình mới này không nhằm mục đích tăng cơ bắp nhân tạo mà tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe dài hạn, đảm bảo thể trạng, khả năng phục hồi và năng lực thực hiện nhiệm vụ của quân nhân luôn ở mức cao nhất.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, đã xác nhận vào cùng ngày rằng chương trình sàng lọc testosterone bắt buộc này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với tất cả quân nhân tại ngũ và lực lượng dự bị từ 30 tuổi trở lên. Theo bác sĩ Mohit Khera, người đứng đầu hội đồng chuyên gia của FDA về sàng lọc và sử dụng testosterone trong quân đội, mọi nam giới trên 30 tuổi đều nên được xét nghiệm testosterone định kỳ. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc điều trị cần được tiến hành hết sức thận trọng và chỉ khi có các triệu chứng lâm sàng phù hợp.

#Chương trình kiểm tra testosterone quân đội Mỹ #Tối ưu hóa năng lực chiến đấu #Chăm sóc sức khỏe binh sĩ #Liệu pháp hormone thay thế #Chính sách sức khỏe cho quân nhân

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