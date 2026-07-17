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Quân sự - Thế giới

Quân đội Mỹ nói lý do kiểm tra nồng độ testosterone của binh sĩ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mới đây thông báo về việc triển khai chương trình mới kiểm tra nồng độ testosterone thường niên đối với binh sĩ nước này.

An An (Theo AP, T.H)

AP đưa tin, Bộ trưởng Hegseth ngày 15/7 nói rằng quân đội Mỹ đang triển khai một chương trình mới kiểm tra nồng độ testosterone đối với binh sĩ, cho rằng việc này là cần thiết để đảm bảo binh sĩ luôn duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mức tuyệt đối.

"Cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành hàng năm như một phần của chương trình khám sức khỏe bắt buộc đối với các quân nhân từ 30 tuổi trở lên. Những quân nhân dưới 30 tuổi có thể tình nguyện tham gia kiểm tra", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay.

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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Hegseth khẳng định chương trình sàng lọc mới này nhằm đảm bảo binh lính có mức testosterone phù hợp để hoạt động ở trạng thái tốt nhất, bởi mức testosterone ở nam giới thường giảm tự nhiên theo tuổi tác.

Nếu nhận được khuyến nghị điều trị sau khi kiểm tra, các quân nhân có quyền lựa chọn liệu pháp thay thế testosterone.

“Sáng kiến này không phải là về việc tăng cường nhân tạo mà là xoay quanh việc khôi phục và tối ưu hóa khả năng tự nhiên của bạn, bảo vệ tuổi thọ của bạn, đảm bảo bạn có nền tảng sinh học cần thiết để duy trì và sẵn sàng chiến đấu”, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Theo AP, việc xét nghiệm testosterone có thể gặp khó khăn vì nồng độ hormone này dao động suốt cả ngày. Thông thường, kết quả đo testosterone chính xác được thực hiện vào buổi sáng sau khi nhịn ăn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thăm Hàn Quốc vào tháng 11/2025​

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
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