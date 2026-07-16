Phát hiện ngoại hành tinh sau hơn một thập kỷ 'trốn tìm'

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một hành tinh mới quay quanh ngôi sao trẻ Beta Pictoris sau hơn 1 thập kỷ "trốn tìm".

AP đưa tin, hai nhóm nghiên cứu làm việc độc lập đã phát hiện ra hành tinh khí khổng lồ này chỉ cách nhau vài ngày vào cuối năm ngoái bằng các kính viễn vọng khác nhau. Các nhà khoa học ngày 15/7 cho biết, đây là hành tinh mờ nhất từng được chụp ảnh trực tiếp từ Trái Đất.

Thông qua Kính viễn vọng rất lớn của Đài quan sát Nam Âu (ESO) ở Chile, một nhóm nghiên cứu do người Scotland và Đức dẫn đầu đã phát hiện ra hành tinh mới này quay quanh ngôi sao Beta Pictoris. Sau đó, họ đã xem xét kỹ các dữ liệu lưu trữ để xác nhận quỹ đạo của nó.

"Suốt 11 năm, chúng tôi thực sự chơi trò trốn tìm", Markus Bonse thuộc Đài quan sát Nam Âu và là đồng trưởng nhóm nghiên cứu đầu tiên cho biết.

Bức ảnh này do Đài quan sát Nam Âu cung cấp, cho thấy vùng Beta Pictoris vào ngày 6/3/2014. Ảnh: ESO/Digitized Sky Survey 2/AP.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu thứ hai đã thực hiện khám phá này bằng Kính viễn vọng không gian Webb của NASA.

Cả hai nhóm đều công bố phát hiện của mình trên tạp chí Astrophysical Journal Letters.

Hành tinh mới này lớn hơn so với Sao Mộc và mất 91 năm để quay quanh ngôi sao chủ, lâu hơn một chút so với thời gian Sao Thiên Vương quay quanh Mặt Trời của chúng ta.

“Những hành tinh khổng lồ đã hình thành, nhưng các hành tinh đất đá nhỏ hơn vẫn có thể đang trong quá trình hình thành”, Aidan Gibbs thuộc Đại học California San Diego, người đứng đầu nhóm nghiên cứu thứ hai, cho biết trong một email, nhấn mạnh rằng Beta Pictoris “có lẽ là cái nhìn rõ nhất của chúng ta về một hệ hành tinh ngay sau khi nó hình thành và vẫn đang trong quá trình ổn định”.

Beta Pictoris nằm trong chòm sao Pictor (hay Hội giá), có hình dạng giống giá vẽ, và cách Trái Đất 63 năm ánh sáng.

Theo NASA, chỉ có chưa đến 100 trong số hơn 6.000 ngoại hành tinh (các hành tinh quay quanh những ngôi sao khác) đã được xác nhận được phát hiện thông qua phương pháp chụp ảnh trực tiếp. Hầu hết được tìm thấy khi chúng đi ngang qua phía trước ngôi sao chủ, làm cho ngôi sao mờ đi trong giây lát.

“Chúng tôi hiện đã phác họa được hình ảnh của hành tinh này và chúng tôi rất hào hứng chờ xem có thể tìm hiểu thêm được gì về nó”, Ben Sutlieff thuộc Đại học Edinburgh cho biết trong một email.

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