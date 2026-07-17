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Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ lở đất ở Trung Quốc, nhiều người mất tích

Vụ sạt lở đất sau mưa lớn tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, đã vùi lấp hơn chục tòa nhà, khiến nhiều người dân địa phương mắc kẹt và mất tích.

An An (Theo AP, THX)

Theo AP, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, vào khoảng 9h08 ngày 17/7. Hình ảnh do CCTV công bố cho thấy một phần sườn núi sạt lở xuống khu dân cư.

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Nhiều tòa nhà bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 17/7/2026. Ảnh: Mimama/AP.

Tân Hoa Xã đưa tin, đến nay, 9 người đã được giải cứu sau vụ sạt lở do mưa lớn gây ra này. Chính quyền địa phương cho hay, họ không bị thương nặng.

Jiang Wei, Trưởng nhóm cứu hộ khẩn cấp chuyên nghiệp tại Trùng Khánh, cho biết một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn đang được triển khai. Vụ sạt lở đã vùi lấp hơn 10 tòa nhà dân cư, khiến nhiều người dân địa phương mắc kẹt, mất tích.

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Cột bụi dày đặc bốc lên phía sau những người dân đang vội vàng tháo chạy khi vụ sạt lở xảy ra. Ảnh: X.

Tập đoàn Xây dựng Anneng Trung Quốc - đơn vị chuyên thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp thuộc sở hữu nhà nước - đã điều động 110 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, bao gồm các chuyên gia kỹ thuật và địa chất, cùng 50 bộ thiết bị dò tìm để hỗ trợ hoạt động cứu hộ thiên tai tại Bành Thủy.

Lực lượng cứu hộ cho biết thêm 3 cột điện đã bị vùi lấp, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện trong khu vực bị ảnh hưởng. Các công ty điện lực địa phương đã điều động 53 công nhân bảo trì, 12 xe sửa chữa và một xe cấp điện khẩn cấp tham gia ứng phó thảm họa.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sạt lở đất nghiêm trọng trước đây ở Sudan

Nguồn video: VTV
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