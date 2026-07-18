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[GALLERY] BYD Denza Z9S lộ diện - mạnh 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Denza Z9S lộ diện - mạnh 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin

BYD Z9S 2027 được hãng miêu tả như một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Xe sở hữu công suất 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin.

Nguyễn Chung
Thương hiệu con chuyên xe cao cấp Denza của BYD đã công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu xe Z9S sắp ra mắt. Đồng thời, hãng cũng giới thiệu màu sơn ngoại thất mới mang tên và xác nhận định hướng thiết kế của Z9S phiên bản thương mại. Những hình ảnh chính thức do Denza công bố cho thấy mẫu sedan này được sơn màu tím Dawn Purple mới.
Thương hiệu con chuyên xe cao cấp Denza của BYD đã công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu xe Z9S sắp ra mắt. Đồng thời, hãng cũng giới thiệu màu sơn ngoại thất mới mang tên và xác nhận định hướng thiết kế của Z9S phiên bản thương mại. Những hình ảnh chính thức do Denza công bố cho thấy mẫu sedan này được sơn màu tím Dawn Purple mới.
Hãng xe Trung Quốc mô tả Z9S là một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Z9S là thành viên mới trong dải sản phẩm sedan của Denza. Tuy nhiên, thông số kích thước cho thấy đây không chỉ đơn thuần là một phiên bản mới của Denza Z9 hiện đang bán trên thị trường. Xe có chiều dài 5.090 mm và chiều dài cơ sở 3.025 mm. So với đàn anh Denza Z9, xe ngắn hơn 145 mm trong khi chiều dài cơ sở thua 100 mm.
Hãng xe Trung Quốc mô tả Z9S là một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Z9S là thành viên mới trong dải sản phẩm sedan của Denza. Tuy nhiên, thông số kích thước cho thấy đây không chỉ đơn thuần là một phiên bản mới của Denza Z9 hiện đang bán trên thị trường. Xe có chiều dài 5.090 mm và chiều dài cơ sở 3.025 mm. So với đàn anh Denza Z9, xe ngắn hơn 145 mm trong khi chiều dài cơ sở thua 100 mm.
Dữ liệu từ hồ sơ đăng ký trên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy BYD Denza Z9S sẽ được cung cấp với ít nhất 2 cấu hình dẫn động cầu sau RWD. Phiên bản công suất thấp sử dụng mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau do Zhengzhou BYD Auto cung cấp, cho công suất tối đa 320 kW (khoảng 429 mã lực).
Dữ liệu từ hồ sơ đăng ký trên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy BYD Denza Z9S sẽ được cung cấp với ít nhất 2 cấu hình dẫn động cầu sau RWD. Phiên bản công suất thấp sử dụng mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau do Zhengzhou BYD Auto cung cấp, cho công suất tối đa 320 kW (khoảng 429 mã lực).
Dữ liệu MIIT cũng cho biết phiên bản công suất thấp có trọng lượng toàn xe 2.700 kg, sử dụng lốp trước kích thước 245/50R19 và lốp sau 275/45R19. Tài liệu đăng kiểm cũng ghi nhận tốc độ tối đa đạt 250 km/h, cho thấy Denza Z9S vẫn hướng đến khả năng vận hành hiệu suất cao dù được định vị là xe có phạm vi hoạt động dài.
Dữ liệu MIIT cũng cho biết phiên bản công suất thấp có trọng lượng toàn xe 2.700 kg, sử dụng lốp trước kích thước 245/50R19 và lốp sau 275/45R19. Tài liệu đăng kiểm cũng ghi nhận tốc độ tối đa đạt 250 km/h, cho thấy Denza Z9S vẫn hướng đến khả năng vận hành hiệu suất cao dù được định vị là xe có phạm vi hoạt động dài.
Phiên bản RWD công suất cao nâng công suất tối đa lên 370 kW (khoảng 496 mã lực). Cả hai phiên bản RWD đều được trang bị bộ pin có dung lượng 102,326 kWh và có phạm vi hoạt động 920 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Phiên bản RWD công suất cao nâng công suất tối đa lên 370 kW (khoảng 496 mã lực). Cả hai phiên bản RWD đều được trang bị bộ pin có dung lượng 102,326 kWh và có phạm vi hoạt động 920 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Sự khác biệt giữa hai phiên bản RWD không chỉ nằm ở công suất. Bên cạnh đó, 2 phiên bản này còn dùng pin do các công ty khác nhau sản xuất.
Sự khác biệt giữa hai phiên bản RWD không chỉ nằm ở công suất. Bên cạnh đó, 2 phiên bản này còn dùng pin do các công ty khác nhau sản xuất.
Đặc biệt, Denza Z9S còn có phiên bản sử dụng 3 mô-tơ điện với tổng công suất lên đến 890 kW (1.194 mã lực) và phạm vi hoạt động 780 km theo chu trình thử nghiệm CLTC.
Đặc biệt, Denza Z9S còn có phiên bản sử dụng 3 mô-tơ điện với tổng công suất lên đến 890 kW (1.194 mã lực) và phạm vi hoạt động 780 km theo chu trình thử nghiệm CLTC.
Hiện vẫn còn một số thông số kỹ thuật chưa được Denza tiết lộ. Tuy nhiên, mẫu xe thương mại được kỳ vọng sẽ được trang bị pin Blade thế hệ thứ hai cùng hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye B.
Hiện vẫn còn một số thông số kỹ thuật chưa được Denza tiết lộ. Tuy nhiên, mẫu xe thương mại được kỳ vọng sẽ được trang bị pin Blade thế hệ thứ hai cùng hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye B.
Z9S được giới thiệu trong bối cảnh Denza tiếp tục mở rộng danh mục xe sedan của mình. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Denza D9 ghi nhận doanh số 6.952 xe trong tháng 6/2026 trong khi Z9 GT đạt 6.025 xe.
Z9S được giới thiệu trong bối cảnh Denza tiếp tục mở rộng danh mục xe sedan của mình. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Denza D9 ghi nhận doanh số 6.952 xe trong tháng 6/2026 trong khi Z9 GT đạt 6.025 xe.
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan điện Denza D9 tại Trung Quốc.
Nguyễn Chung
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