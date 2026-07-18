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[GALLERY] Hyundai Palisade Hybrid 2026 ra mắt Việt Nam, khoảng gần 1,7 tỷ?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Palisade Hybrid 2026 ra mắt Việt Nam, khoảng gần 1,7 tỷ?

Vào sáng nay ngày 18/7, Hyundai Palisade Hybrid 2026 chính thức được trưng bày tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan

Hải Nam -
Đây là lần đầu tiên phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ lớn này xuất hiện tại Việt Nam, trong bối cảnh các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc dù giá bán chính thức vẫn chưa được công bố. Hyundai Palisade Hybrid 2026 dự kiến có giá khởi điểm dưới 1,7 tỷ đồng. Mức giá cụ thể sẽ được công bố ra mắt vào khoảng tháng 9.
Đây là lần đầu tiên phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ lớn này xuất hiện tại Việt Nam, trong bối cảnh các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc dù giá bán chính thức vẫn chưa được công bố. Hyundai Palisade Hybrid 2026 dự kiến có giá khởi điểm dưới 1,7 tỷ đồng. Mức giá cụ thể sẽ được công bố ra mắt vào khoảng tháng 9.
Về ngoại hình, Hyundai Palisade 2026 được phát triển theo phong cách vuông vức và khỏe khoắn hơn so với thế hệ trước. Thiết kế của mẫu SUV này mang nhiều điểm tương đồng với Hyundai Ioniq 9 và Kia EV9, đồng thời bổ sung những chi tiết đậm chất SUV, đặc biệt trên biến thể XRT PRO dành cho thị trường Mỹ.
Về ngoại hình, Hyundai Palisade 2026 được phát triển theo phong cách vuông vức và khỏe khoắn hơn so với thế hệ trước. Thiết kế của mẫu SUV này mang nhiều điểm tương đồng với Hyundai Ioniq 9 và Kia EV9, đồng thời bổ sung những chi tiết đậm chất SUV, đặc biệt trên biến thể XRT PRO dành cho thị trường Mỹ.
Phần đầu xe Hyundai Palisade 2026 mới thiết kế nổi bật với cụm đèn LED gồm năm dải sáng đặt dọc hai bên lưới tản nhiệt. Hyundai cũng tối ưu tính khí động học bằng nhiều chi tiết như cánh gió chủ động và thiết kế trụ A mới, giúp hệ số cản gió đạt 0,31 Cd.
Phần đầu xe Hyundai Palisade 2026 mới thiết kế nổi bật với cụm đèn LED gồm năm dải sáng đặt dọc hai bên lưới tản nhiệt. Hyundai cũng tối ưu tính khí động học bằng nhiều chi tiết như cánh gió chủ động và thiết kế trụ A mới, giúp hệ số cản gió đạt 0,31 Cd.
So với thế hệ trước, mẫu xe Palisade thế hệ hoàn toàn mới này có chiều dài tăng thêm 63,5 mm và chiều dài cơ sở tăng 68,5 mm, góp phần mở rộng không gian dành cho hành khách ở cả ba hàng ghế. Xe có logo hybrid ở cửa cốp, kèm theo 2 tùy chọn kích thước bánh mâm 20 hoặc 21 inch.
So với thế hệ trước, mẫu xe Palisade thế hệ hoàn toàn mới này có chiều dài tăng thêm 63,5 mm và chiều dài cơ sở tăng 68,5 mm, góp phần mở rộng không gian dành cho hành khách ở cả ba hàng ghế. Xe có logo hybrid ở cửa cốp, kèm theo 2 tùy chọn kích thước bánh mâm 20 hoặc 21 inch.
Không gian bên trong được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng táp-lô bo tròn và cụm điều khiển trung tâm bố trí gọn gàng. Xe được trang bị hai màn hình 12,3 inch dành cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí, đồng thời hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Không gian bên trong được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng táp-lô bo tròn và cụm điều khiển trung tâm bố trí gọn gàng. Xe được trang bị hai màn hình 12,3 inch dành cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí, đồng thời hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Hyundai cung cấp tùy chọn ghế Relaxation cho hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai với khả năng ngả sâu và đỡ bắp chân. Phiên bản tiêu chuẩn có cấu hình 8 chỗ ngồi, trong khi khách hàng cũng có thể lựa chọn hàng ghế giữa dạng thương gia để tăng sự thoải mái.
Hyundai cung cấp tùy chọn ghế Relaxation cho hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai với khả năng ngả sâu và đỡ bắp chân. Phiên bản tiêu chuẩn có cấu hình 8 chỗ ngồi, trong khi khách hàng cũng có thể lựa chọn hàng ghế giữa dạng thương gia để tăng sự thoải mái.
Điểm đáng chú ý nhất trên Palisade thế hệ mới là sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn cực đại 459 Nm.
Điểm đáng chú ý nhất trên Palisade thế hệ mới là sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn cực đại 459 Nm.
Sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp. Hyundai Palisade 2026 sẽ có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh, mức tiêu thụ nhiên liệu cho mẫu xe SUV này công bố khoảng 7 lít/100 km.
Sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp. Hyundai Palisade 2026 sẽ có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh, mức tiêu thụ nhiên liệu cho mẫu xe SUV này công bố khoảng 7 lít/100 km.
Thông tin từ đại lý cho biết phiên bản hybrid nhiều khả năng sẽ chỉ xuất hiện trên các cấu hình cao cấp. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L. Động cơ diesel không còn được cung cấp trên Palisade thế hệ mới ở quy mô toàn cầu.
Thông tin từ đại lý cho biết phiên bản hybrid nhiều khả năng sẽ chỉ xuất hiện trên các cấu hình cao cấp. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L. Động cơ diesel không còn được cung cấp trên Palisade thế hệ mới ở quy mô toàn cầu.
Về phương diện an toàn, Palisade 2026 dành cho thị trường Việt Nam vẫn duy trì gói công nghệ ADAS đầy đủ với các tính năng: ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trên màn hình. Xe cũng sở hữu camera 360 độ và hệ thống 7 túi khí.
Về phương diện an toàn, Palisade 2026 dành cho thị trường Việt Nam vẫn duy trì gói công nghệ ADAS đầy đủ với các tính năng: ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trên màn hình. Xe cũng sở hữu camera 360 độ và hệ thống 7 túi khí.
Khi được phân phối chính thức tại Việt Nam trong thời gian tới, Hyundai Palisade thế hệ mới sẽ tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ E với Volkswagen Teramont. Hiện mẫu xe của Volkswagen có giá bán từ khoảng 2 tỷ đồng, trong khi phiên bản Teramont Pro được giới thiệu gần đây có giá gần 2,8 tỷ đồng.
Khi được phân phối chính thức tại Việt Nam trong thời gian tới, Hyundai Palisade thế hệ mới sẽ tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ E với Volkswagen Teramont. Hiện mẫu xe của Volkswagen có giá bán từ khoảng 2 tỷ đồng, trong khi phiên bản Teramont Pro được giới thiệu gần đây có giá gần 2,8 tỷ đồng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026.
Hải Nam
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