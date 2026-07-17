Bê bối gian lận thi cử Thái Lan: Gần 6.000 công chức có nguy cơ mất việc

Cảnh sát Thái Lan phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi của gần 6.000 công chức. Vụ việc có thể khiến những người này bị đình chỉ công tác, chờ kết quả điều tra.

Cuộc điều tra bê bối gian lận thi cử tại Thái Lan đang mở rộng, đặt gần 6.000 công chức vào tình thế đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ công tác. Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 16-7 đã thông báo cảnh sát phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi của 5.814 công chức. Những người này có thể bị đình chỉ công tác sớm nhất từ ngày 17-7, trong khi chờ một ủy ban xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Thiệt hại lớn và sự bất công

"Thiệt hại là vô cùng lớn và điều này không công bằng với những người đã đạt được vị trí của mình một cách trung thực", một quan chức Bộ Nội vụ Thái Lan nhấn mạnh. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tính liêm chính trong bộ máy nhà nước, đặc biệt là trong các kỳ thi tuyển dụng và thăng chức.

Vụ việc bắt đầu được điều tra từ tháng 6, sau khi các nhà điều tra phát hiện một số quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ lên đến 800.000 baht (khoảng 23.847 USD) để can thiệp vào kết quả thi bằng phần mềm điện tử. Khoản tiền này tương đương 10-45 tháng lương của một công chức Thái Lan, vốn dao động khoảng 530-2.300 USD/tháng tùy cấp bậc. Mục đích của việc can thiệp này là để giúp các ứng viên vượt qua các kỳ thi bắt buộc cho việc bổ nhiệm hoặc thăng chức trong bộ máy nhà nước.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục rà soát khoảng 800.000 bài thi để xác định quy mô đầy đủ của vụ gian lận. Các vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra chung kéo dài 17 ngày giữa cảnh sát và các cơ quan chống tham nhũng. Lực lượng chức năng đã thu giữ máy tính và các tài liệu thi cử trong quá trình điều tra. Hiện ba người bị cáo buộc là chủ mưu đã bị bắt, gồm hai nam và một nữ. Các cáo buộc bao gồm hủy hoại và che giấu tài liệu chính thức. Một trong số này đã bị bắt sau khi bỏ trốn sang Lào. Nếu bị kết tội, những người này có thể bị phạt tiền và đối mặt án tù lên đến 5 năm.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, người xem chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu, gọi vụ việc là "đáng kinh tởm". Ông cảnh báo về một "vòng luẩn quẩn" khi các quan chức sử dụng thủ đoạn tham nhũng để giành được những vị trí quyền lực và trách nhiệm, rồi từ đó tạo thêm cơ hội để tiếp tục tham nhũng. Các vụ tham nhũng và hối lộ thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo ở Thái Lan, nhưng việc một vụ bê bối ảnh hưởng đến số lượng lớn công chức như lần này được xem là hiếm thấy.