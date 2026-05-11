Máy bay chở gần 280 hành khách bốc cháy khi hạ cánh ở Nepal

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines đã bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ việc xảy ra tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận nhưng sự cố đã buộc sân bay phải đóng cửa.

Được biết, chuyến bay xuất phát từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu (Nepal) trong tình trạng có lửa và khói bốc lên từ càng đáp bên phải. Theo các quan chức sân bay, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn.

Hình ảnh chiếc máy bay của hãng Turkish Airlines sau khi hành khách được sơ tán an toàn và sân bay chính của Nepal bị đóng cửa, sau vụ hỏa hoạn khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay ở Kathmandu, ngày 11/5/2026. Ảnh: AP/Rajneesh Bhandari.

"Chuyến bay TK726 đang hạ cánh vào khoảng 6h45 sáng thì một đám cháy bùng phát ở bộ phận càng đáp. Lực lượng cứu hỏa sân bay nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế thành công ngọn lửa và ngăn ngừa thiệt hại thêm cho máy bay", The Himalayan Times đưa tin.

Sân bay tạm thời phải đóng cửa vào sáng 11/5. Trên chiếc Airbus 330 khi đó có tổng cộng 277 hành khách.

Nhiều chuyến bay đến Kathmandu đã phải tạm hoãn trong khi các nhà chức trách mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo AP, Nepal thường xảy ra các vụ tai nạn máy bay do địa hình đồi núi hiểm trở và thời tiết thay đổi thất thường, gây khó khăn cho hoạt động bay.

Năm 2015, khi hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc tại Kathmandu, một máy bay của Turkish Airlines đã trượt khỏi đường băng trơn trượt, khiến sân bay phải đóng cửa trong vài ngày. Không có ai bị thương trong vụ việc, và chiếc máy bay sau đó được đưa ra khỏi sân bay và chuyển thành bảo tàng.

Máy bay đâm vào người đi bộ trên đường băng ở Mỹ

Chiếc máy bay đâm vào một người đi bộ trên đường băng tại sân bay quốc tế Denver trong lúc cất cánh, khiến người này tử vong. 

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách sân bay ngày 9/5 cho biết, một máy bay của hãng Frontier Airlines đã xảy ra va chạm trong lúc cất cánh và khiến một người đi bộ thiệt mạng trên đường băng tại sân bay quốc tế Denver.

"Chiếc máy bay, trên hành trình từ Denver đến sân bay quốc tế Los Angeles, đã báo cáo va chạm với một người đi bộ trong lúc cất cánh tại sân bay quốc tế Denver vào khoảng 23 giờ 19 phút tối 8/5 (giờ địa phương)”, tài khoản X chính thức của sân bay thông tin.

Máy bay chở hàng trăm người va phải cột đèn khi hạ cánh

Chiếc máy bay chở hơn 230 người của hãng hàng không United Airlines đã va chạm với một cột đèn trên đường cao tốc khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Mỹ.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một máy bay chở 221 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn của hãng United Airlines, xuất phát từ Venice (Italy), đã va chạm với một cột đèn trên đường cao tốc New Jersey Turnpike vào chiều 3/5 (giờ địa phương) khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey.

Theo hãng hàng không United Airlines, không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào trên chuyến bay United Airlines số hiệu 169 bị thương.

Vì sao máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha phải hạ cánh khẩn cấp?

Chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến Armenia đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi gặp sự cố kỹ thuật.

Hãng thông tấn chính thức EFE của Tây Ban Nha đưa tin ngày 3/5, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ankara do gặp sự cố kỹ thuật khi đang trên hành trình từ Madrid đến Yerevan, Armenia, nơi ông Sanchez dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC).

"Chiếc máy bay Airbus A310 chở ông Sanchez, cất cánh ngay trước 16h chiều 3/5 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Torrejon de Ardoz gần Madrid, hướng đến Yerevan, thủ đô của Armenia, đã buộc phải hạ cánh xuống Ankara sau khi gặp sự cố kỹ thuật", EFE dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng cho biết.

