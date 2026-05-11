Máy bay chở gần 280 hành khách bốc cháy khi hạ cánh ở Nepal

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines đã bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5.

AP đưa tin, vụ việc xảy ra tại sân bay chính của Nepal vào ngày 11/5. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận nhưng sự cố đã buộc sân bay phải đóng cửa.

Được biết, chuyến bay xuất phát từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu (Nepal) trong tình trạng có lửa và khói bốc lên từ càng đáp bên phải. Theo các quan chức sân bay, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn.

Hình ảnh chiếc máy bay của hãng Turkish Airlines sau khi hành khách được sơ tán an toàn và sân bay chính của Nepal bị đóng cửa, sau vụ hỏa hoạn khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay ở Kathmandu, ngày 11/5/2026. Ảnh: AP/Rajneesh Bhandari.

"Chuyến bay TK726 đang hạ cánh vào khoảng 6h45 sáng thì một đám cháy bùng phát ở bộ phận càng đáp. Lực lượng cứu hỏa sân bay nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế thành công ngọn lửa và ngăn ngừa thiệt hại thêm cho máy bay", The Himalayan Times đưa tin.

Sân bay tạm thời phải đóng cửa vào sáng 11/5. Trên chiếc Airbus 330 khi đó có tổng cộng 277 hành khách.

Nhiều chuyến bay đến Kathmandu đã phải tạm hoãn trong khi các nhà chức trách mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo AP, Nepal thường xảy ra các vụ tai nạn máy bay do địa hình đồi núi hiểm trở và thời tiết thay đổi thất thường, gây khó khăn cho hoạt động bay.

Năm 2015, khi hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc tại Kathmandu, một máy bay của Turkish Airlines đã trượt khỏi đường băng trơn trượt, khiến sân bay phải đóng cửa trong vài ngày. Không có ai bị thương trong vụ việc, và chiếc máy bay sau đó được đưa ra khỏi sân bay và chuyển thành bảo tàng.

