Vì sao Đức Long và Thiên Lộc Gia liên kết trong đấu thầu suốt nhiều năm?

Với tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối, Đức Long có phải đối tác chiến lược cung cấp phương tiện chuyên dụng cho các gói thầu lớn nhỏ do Thiên Lộc Gia mời thầu?

Trong các dữ liệu về hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Xây dựng Công nghiệp Đức Long, một con số đặc biệt gây chú ý là tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối với các gói thầu do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia mời thầu.

Cụ thể, nhà thầu Đức Long đã trúng 42 trên tổng số 43 gói thầu do Công ty Thiên Lộc Gia mời thầu. Mối quan hệ này kéo dài từ năm 2016 đến nay, thể hiện một mô hình hợp tác đặc trưng trên thị trường đấu thầu. Phân tích dưới đây sẽ đi sâu vào các dữ liệu này để làm rõ bản chất của mối quan hệ, dựa trên các dữ liệu công khai từ các gói thầu đã được cung cấp.

Thắng thầu gần như tuyệt đối

Dữ liệu cho thấy mối quan hệ giữa nhà thầu Đức Long và bên mời thầu Thiên Lộc Gia không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một chuỗi hợp tác kéo dài. Từ năm 2016 đến nay, Đức Long đã tham gia và giành chiến thắng ở 42/43 gói thầu do Thiên Lộc Gia mời thầu. Gói thầu duy nhất bị trượt là "Cung cấp xe ô tô tải cầu có rổ nâng người làm việc trên cao" vào ngày 20/02/2023. Tỷ lệ thành công gần như 100% này cho thấy một sự phù hợp rất cao giữa năng lực cung cấp của nhà thầu Đức Long và các yêu cầu từ phía bên mời thầu Thiên Lộc Gia.

Phạm vi công việc của các gói thầu này cho thấy sự chuyên môn hóa cao của Công ty Đức Long. Các gói thầu đều liên quan đến mua sắm và cung cấp các loại xe chuyên dùng, đặc biệt là xe môi trường và xe vận tải hạng nặng. Một số ví dụ bao gồm:

Xe ép rác: "Cung cấp 06 xe ô tô ép rác" (21,516 tỷ đồng), "Cung cấp xe ép rác tải trọng 10,65 tấn" (3,15 tỷ đồng).

Xe quét đường và xe bồn tưới nước: "Mua sắm xe ô tô - téc phun nước tưới cây và rửa đường" (2,695 tỷ đồng), "Đầu tư xe bồn tưới nước thể tích 8m3" (1,969 tỷ đồng).

Xe tải chuyên dùng: "Cung cấp 01 xe ô tô chuyên dùng" (3,872 tỷ đồng) và các gói thầu mua xe tải cẩu.

Đối tác chiến lược?

Mô hình này cho thấy Công ty Đức Long đã trở thành một đối tác cung cấp giải pháp tổng thể cho nhu cầu về phương tiện chuyên dùng của các chủ đầu tư, thông qua bên mời thầu là Thiên Lộc Gia.

Giá trị các gói thầu trong danh sách này rất đa dạng, từ các hợp đồng nhỏ trị giá 780 triệu đồng cho "Mua sắm xe ô tô chở rác" đến các gói thầu lớn như "Cung cấp 12 xe ô tô ép rác và 3 xe hooklift tải trọng > 10 tấn" với giá trị 48,87 tỷ đồng. Điều này cho thấy mối quan hệ hợp tác không chỉ giới hạn ở các dự án nhỏ mà còn mở rộng sang các dự án có quy mô lớn.

Trong hầu hết các gói thầu, Công ty Đức Long tham gia với vai trò là "Nhà thầu độc lập", chỉ có một gói thầu có vai trò "Liên danh phụ". Điều này cho thấy Đức Long là nhà thầu chính chịu trách nhiệm thực hiện các gói thầu này, củng cố sự tin tưởng của bên mời thầu.