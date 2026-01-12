Công ty Đại Tín Nghĩa: "Một mình một ngựa" trúng loạt gói thầu CNTT [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 12/2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu trang thiết bị công nghệ thông tin tại nhiều phường thuộc TP HCM với kịch bản chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa (Mã số doanh nghiệp: 0312233105) có trụ sở sau khi sáp nhập tại S1D Cư Xá Bắc Hải, đường Ba Vì, phường Hòa Hưng, TP HCM. Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 11/04/2013, do bà Nguyễn Thị Huyền làm người đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, thời điểm cuối năm 2025 và những ngày đầu năm 2026 ghi nhận một sự trùng hợp trong hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này. Thực hiện Đề án 2448 về hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND cấp xã, hàng loạt gói thầu mua sắm đã được triển khai đồng loạt. Tại đây, cái tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa liên tục xuất hiện ở vị thế "độc tôn".

Điển hình nhất là gói thầu "Trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa" (Mã TBMT: IB2500598164). Biên bản mở thầu ngày 24/12/2025 ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa. Đến ngày 05/01/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Hưng Hòa là ông Trần Trung Hiếu đã ký Quyết định số 03/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho doanh nghiệp này với giá trúng thầu là 5.111.064.000 đồng.

Tương tự, tại phường Bình Tân, kịch bản này lại được lặp lại. Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị Công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân phường và Trung tâm phục vụ hành chính công Phường Bình Tân theo đề án 2448" có giá dự toán 6.666.362.000 đồng. Một lần nữa, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 6.114.850.000 đồng theo Quyết định số 124/QĐ-VP ngày 30/12/2025 do bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Tân ký.

Tại phường Chợ Lớn, nhà thầu này tham gia với vai trò liên danh chính của "Liên danh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam" (viết tắt là ĐTN-VNPT). Gói thầu trị giá dự toán 4.759.116.000 đồng này cũng chỉ ghi nhận duy nhất liên danh này dự thầu và giành chiến thắng với giá 4.620.620.771 đồng theo quyết định phê duyệt ngày 30/12/2025.

Không chỉ dừng lại ở khối phường, tại khối trường học, tình trạng "một mình một chợ" cũng diễn ra. Gói thầu "Trang thiết bị bổ sung phục vụ công tác giảng dạy" do Trường THCS Ba Đình mời thầu có giá 3.565.298.840 đồng. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa tiếp tục là nhà thầu duy nhất nộp e-HSDT và trúng thầu với giá 3.492.541.000 đồng theo Quyết định số 85/QĐ-BĐ ngày 26/12/2025 do Hiệu trưởng Vương Thị Minh Xuân ký.

Trao đổi về hiện trạng này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rất rõ về mục tiêu cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Dù pháp luật cho phép xử lý tình huống khi chỉ có một nhà thầu tham dự, nhưng việc một doanh nghiệp liên tục là đơn vị duy nhất góp mặt tại hàng loạt gói thầu có tính chất tương đồng trên cùng một địa bàn trong một khoảng thời gian ngắn là chỉ dấu cần được các cơ quan quản lý chú ý giám sát. Cần làm rõ liệu hồ sơ mời thầu có những 'rào cản kỹ thuật' nào vô hình trung làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không".

