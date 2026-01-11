Công ty Hoàng Thiên Lộc trúng hàng loạt gói thầu thiết bị giáo dục tại TP HCM [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc đang cho thấy sự hiện diện dày tại các trường học trên địa bàn TP HCM với hàng loạt gói thầu trúng sát giá.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc (trụ sở tại Tây Ninh) vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025" tại Trường THCS Đặng Trần Côn (TP HCM). Tại quyết định số 374/QĐ-ĐTC ngày 24/12/2025, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng đã phê duyệt cho nhà thầu này trúng thầu với giá 1.530.714.000 đồng. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn đã bị loại vì lý do không đáp ứng tiêu chí về giá.

Quyết định 374/QĐ-ĐTC của Trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn. Nguồn MSC

Không chỉ tại quận Tân Phú, trước đó vào tháng 11/2025, tại Trường Tiểu học Duy Tân, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân Lan cũng đã ký Quyết định số 90/QĐ-DT phê duyệt cho Hoàng Thiên Lộc trúng gói thầu mua sắm tài sản theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với trị giá 436.100.000 đồng. Việc liên tiếp trúng thầu tại các cơ sở giáo dục đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và năng lực thực sự của nhà thầu này khi triển khai đồng thời nhiều dự án.

