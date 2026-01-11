Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Xây dựng Phú An Thịnh trúng loạt gói thầu "sát nút" giá dự toán tại TP HCM [Kỳ 1]

Loạt gói thầu trị giá hàng trăm tỷ đồng tại các quận Bình Tân, Quận 6... liên tiếp về tay Công ty Cổ phần Xây dựng Phú An Thịnh với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ trong tuần cuối cùng của tháng 12/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Phú An Thịnh (MSDN: 0309930868) đã được phê duyệt trúng liên tiếp 3 gói thầu xây lắp và thiết bị quy mô lớn tại các chủ đầu tư khu vực TP HCM. Điều đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu này đều duy trì ở mức rất thấp, thậm chí có gói thầu chỉ mang tính "tượng trưng".

Cụ thể, ngày 26/12/2025, ông Lê Đình Vũ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân đã ký Quyết định số 1219/QĐ-BQLKVBT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trung tâm Lưu trữ Thành phố (giai đoạn 2). Công ty Cổ phần Xây dựng Phú An Thịnh đã trúng thầu với giá 157.459.968.256 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 159.878.926.959 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1,51%. Tại gói thầu này, đối thủ là Liên danh Trung tâm Lưu trữ Thành phố bị xếp hạng II.

1d-6547.png
Quyết định 1219/QĐ-BQLKVBT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân. Nguồn MSC

Cùng ngày 26/12/2025, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM , Phó Giám đốc Nguyễn Văn Trường đã ký Quyết định số 1342/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả cho gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ dạy học, tập luyện thi đấu thuộc dự án Xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao. Liên danh cung cấp, lắp đặt thiết bị Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao (do Phú An Thịnh đứng đầu) trúng thầu với giá 38.100.000.000 đồng. Giá gói thầu được duyệt là 39.282.952.710 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3%.

Trước đó, ngày 22/12/2025, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6 cũng đã ký Quyết định số 180/QĐ-BQLKV6 lựa chọn Liên danh thi công MNRĐ13 (Phú An Thịnh là thành viên đứng đầu) thực hiện gói thầu: Thi công xây lắp + Thiết bị thuộc dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - cơ sở 1. Giá trúng thầu là 37.033.500.000 đồng trên tổng dự toán 38.181.440.543 đồng. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước bị loại vì hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bao gồm việc thiếu catalogue thiết bị và đề xuất biện pháp thi công cọc không phù hợp với thiết kế.

Việc trúng các gói thầu lớn với tỷ lệ tiết kiệm thấp không phải là điều mới mẻ đối với nhà thầu này. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, trong lịch sử 82 gói thầu đã tham gia, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Xây dựng Phú An Thịnh rất cao. Thông thường trong đấu thầu cạnh tranh, giá trúng thầu phải thấp hơn giá dự toán để đảm bảo hiệu quả kinh tế cho ngân sách.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh vào hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Khi các gói thầu liên tục có giá trúng thầu sát nút giá dự toán, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần rà soát kỹ quy trình lập dự toán và tính cạnh tranh trong quá trình mời thầu để đảm bảo ngân sách được sử dụng tối ưu nhất".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Hệ sinh thái" chủ đầu tư quen thuộc và những đối thủ thường xuyên "trượt" trước Phú An Thịnh.

#Xây dựng #Phú An Thịnh #TP HCM #gói thầu #đấu thầu #tiết kiệm ngân sách

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Than Thống Nhất - TKV: Lựa chọn nhà thầu năng lực cho gói thầu 31 tỷ đồng [Kỳ 1]

Qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Phát LTD đã trúng gói thầu số 11 với giá hơn 31,5 tỷ đồng, góp phần đảm bảo tiến độ chuẩn bị sản xuất tại đơn vị.

Ngày 23/12/2025, ông Vương Minh Thu, Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Thống Nhất - TKV đã ký Quyết định số 9683/QĐ-VTNC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Chống xén, đổ bê tông, khoan ép vữa xi măng các đường lò CBSX mức -35, mức -140. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Phát LTD (MST: 5701925348).

1c-2430.png
Quyết định 9683/QĐ-VTNC của Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Thống Nhất - TKV. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Hoàng Thiên Lộc trúng hàng loạt gói thầu thiết bị giáo dục tại TP HCM [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc đang cho thấy sự hiện diện dày tại các trường học trên địa bàn TP HCM với hàng loạt gói thầu trúng sát giá.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc (trụ sở tại Tây Ninh) vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025" tại Trường THCS Đặng Trần Côn (TP HCM). Tại quyết định số 374/QĐ-ĐTC ngày 24/12/2025, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng đã phê duyệt cho nhà thầu này trúng thầu với giá 1.530.714.000 đồng. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn đã bị loại vì lý do không đáp ứng tiêu chí về giá.

1c-4681.png
Quyết định 374/QĐ-ĐTC của Trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Xuân Phương: "Ông lớn" Hapulico một mình một ngựa trúng gói thầu chiếu sáng 1,8 tỷ

Gói thầu quản lý chiếu sáng công cộng phường Xuân Phương giai đoạn 2026-2028 vừa công bố kết quả với sự lên ngôi của "ông lớn" ngành chiếu sáng đô thị Hapulico.

Hệ thống chiếu sáng công cộng không chỉ là diện mạo của đô thị mà còn là yếu tố then chốt đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tại phường Xuân Phương (Hà Nội), nhiệm vụ duy trì "hơi thở" cho hệ thống này trong 3 năm tới (2026-2028) vừa chính thức được trao cho một cái tên không quá xa lạ: Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico). Tuy nhiên, nhìn vào diễn biến của cuộc thầu này, dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh khi "ông lớn" này đơn thương độc mã trên đường đua.

Tốc độ "thần tốc" từ mở thầu đến phê duyệt

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới