Xây dựng Phú An Thịnh trúng loạt gói thầu "sát nút" giá dự toán tại TP HCM [Kỳ 1]

Loạt gói thầu trị giá hàng trăm tỷ đồng tại các quận Bình Tân, Quận 6... liên tiếp về tay Công ty Cổ phần Xây dựng Phú An Thịnh với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ trong tuần cuối cùng của tháng 12/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Phú An Thịnh (MSDN: 0309930868) đã được phê duyệt trúng liên tiếp 3 gói thầu xây lắp và thiết bị quy mô lớn tại các chủ đầu tư khu vực TP HCM. Điều đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu này đều duy trì ở mức rất thấp, thậm chí có gói thầu chỉ mang tính "tượng trưng".

Cụ thể, ngày 26/12/2025, ông Lê Đình Vũ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân đã ký Quyết định số 1219/QĐ-BQLKVBT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trung tâm Lưu trữ Thành phố (giai đoạn 2). Công ty Cổ phần Xây dựng Phú An Thịnh đã trúng thầu với giá 157.459.968.256 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 159.878.926.959 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1,51%. Tại gói thầu này, đối thủ là Liên danh Trung tâm Lưu trữ Thành phố bị xếp hạng II.

Quyết định 1219/QĐ-BQLKVBT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân. Nguồn MSC

Cùng ngày 26/12/2025, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM , Phó Giám đốc Nguyễn Văn Trường đã ký Quyết định số 1342/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả cho gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ dạy học, tập luyện thi đấu thuộc dự án Xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao. Liên danh cung cấp, lắp đặt thiết bị Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao (do Phú An Thịnh đứng đầu) trúng thầu với giá 38.100.000.000 đồng. Giá gói thầu được duyệt là 39.282.952.710 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3%.

Trước đó, ngày 22/12/2025, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6 cũng đã ký Quyết định số 180/QĐ-BQLKV6 lựa chọn Liên danh thi công MNRĐ13 (Phú An Thịnh là thành viên đứng đầu) thực hiện gói thầu: Thi công xây lắp + Thiết bị thuộc dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - cơ sở 1. Giá trúng thầu là 37.033.500.000 đồng trên tổng dự toán 38.181.440.543 đồng. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước bị loại vì hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bao gồm việc thiếu catalogue thiết bị và đề xuất biện pháp thi công cọc không phù hợp với thiết kế.

Việc trúng các gói thầu lớn với tỷ lệ tiết kiệm thấp không phải là điều mới mẻ đối với nhà thầu này. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, trong lịch sử 82 gói thầu đã tham gia, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Xây dựng Phú An Thịnh rất cao. Thông thường trong đấu thầu cạnh tranh, giá trúng thầu phải thấp hơn giá dự toán để đảm bảo hiệu quả kinh tế cho ngân sách.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Luật Đấu thầu 2023 nhấn mạnh vào hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Khi các gói thầu liên tục có giá trúng thầu sát nút giá dự toán, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần rà soát kỹ quy trình lập dự toán và tính cạnh tranh trong quá trình mời thầu để đảm bảo ngân sách được sử dụng tối ưu nhất".

[Kỳ 2:] "Hệ sinh thái" chủ đầu tư quen thuộc và những đối thủ thường xuyên "trượt" trước Phú An Thịnh.