Bạn đọc

Gói thầu thiết bị tại xã Kiến Hưng: Công ty Phục Hưng trúng thầu sát giá [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng học thông minh trên địa bàn xã Kiến Hưng, Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng đã trúng thầu ở vị thế "một mình một chợ" với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ khoảng 0,55%.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 20/12/2025, ông Nguyễn Văn Lượng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Kiến Hưng đã ký Quyết định số 16/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị phòng học thông minh trên địa bàn xã Kiến Hưng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng (Mã số thuế: 0101310801; địa chỉ tại Thôn 3, Xã Nam Phù, Hà Nội).

1d-9299.png
Quyết định số 16/QĐ-VHXH của Phòng Văn hóa - xã hội xã Kiến Hưng. Nguồn MSC

Gói thầu này có giá dự toán là 1.462.421.000 đồng. Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng đã trúng thầu với giá 1.454.390.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, gói thầu này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước số tiền là 8.031.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 0,55%.

Đáng chú ý, theo biên bản mở thầu mã số IB2500572924 hoàn thành ngày 17/12/2025, Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và nghiễm nhiên trúng thầu sau khi vượt qua các bước đánh giá về kỹ thuật và năng lực. Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện bởi tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Thạch.

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc một gói thầu có giá trị trên 1 tỷ đồng, tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán là một dấu hiệu cần sự quan tâm của các cơ quan quản lý. Mặc dù Luật Đấu thầu không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham dự, nhưng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, vốn là hai mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, rõ ràng không đạt được như kỳ vọng khi mức tiết kiệm chưa tới 1%".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Khi tỷ lệ tiết kiệm quá thấp và không có đối thủ cạnh tranh, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư về việc lập hồ sơ mời thầu có gây rào cản hay không cần được xem xét thấu đáo".

Ghi nhận thực tế cho thấy, đây không phải là lần duy nhất doanh nghiệp này trúng thầu tại Hải Phòng với kịch bản tương tự.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung Công ty Thiết bị trường học Phục Hưng và "hệ sinh thái" thầu giáo dục nghìn tỷ.

