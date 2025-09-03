Hà Nội

Thế giới

Hé lộ lời khai của nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine

Nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine phủ nhận mọi mối liên hệ với Nga, khẳng định vụ ám sát là hành động trả thù cá nhân chống lại chính quyền Kiev.

An An (Theo RT)

Theo RT, lực lượng thực thi pháp luật Ukraine ngày 1/9 đã bắt giữ nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy.

Nghi phạm, được xác định là Mikhail Stselnikov, 52 tuổi ở thành phố Lviv, đã ra hầu tòa vào ngày 2/9. Ông ta khẳng định không hề có ác cảm cụ thể nào với vị cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine mà vụ sát hại ông Parubiy chỉ xuất phát từ hành động "trả thù cá nhân" chống lại chính quyền nước này.

nghipham1.png
Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy. Ảnh: NurPhoto.

Nghi phạm Stselnikov phủ nhận cáo buộc cho rằng ông được tình báo Nga tuyển dụng để ám sát ông Parubiy, khẳng định tuyên bố này là "không đúng sự thật". Các phương tiện truyền thông trước đó đưa tin, nghi phạm Stselnikov đã được các cơ quan đặc biệt của Nga liên lạc qua mạng xã hội khi ông ta cố gắng tìm hiểu số phận của con trai mình - một quân nhân Ukraine được cho là đã tử trận trong trận Bakhmut (Artyomovsk).

“Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là phán quyết được đưa ra sớm hơn…và tôi muốn đề nghị được trao đổi tù binh để tôi có thể rời đi (đến Nga) và tìm thấy thi thể con trai tôi”, nghi phạm nói.

Hôm 30/8, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy đã bị một tay súng bắn tử vong khi đang đi bộ trên vỉa hè ở thành phố Lviv. Chính quyền Ukraine sau đó cáo buộc Nga có thể liên quan đến vụ ám sát ông Parubiy.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn trên phố ở Lviv

Nguồn video: X
