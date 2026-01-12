Thương vong trong cuộc biểu tình ở Iran tiếp tục tăng

Theo nguồn tin, ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài hai tuần qua ở Iran.

AP đưa tin, các nhà hoạt động ngày 11/1 cho biết, ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Iran trong hai tuần qua.

Theo hãng Human Rights Activists News Agency (có trụ sở tại Mỹ), hơn 10.600 người khác bị bắt giữ những ngày qua. "Trong số những người thiệt mạng có 496 người biểu tình và 48 nhân viên an ninh", hãng này cho biết thêm.

Người biểu tình ở Tehran, Iran, ngày 9/1. Ảnh: AP.

“Hình thức biểu tình tại thủ đô Tehran chủ yếu diễn ra dưới dạng các cuộc tụ tập rải rác, ngắn ngủi và không ổn định, một cách tiếp cận được hình thành nhằm đối phó với sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh và áp lực gia tăng trên thực địa”, hãng thông tấn của các nhà hoạt động nhân quyền cho biết.

“Chúng tôi nhận được báo cáo về việc máy bay không người lái giám sát bay phía trên và sự di chuyển của lực lượng an ninh xung quanh các địa điểm biểu tình, cho thấy hoạt động giám sát và kiểm soát an ninh đang diễn ra”, hãng này thông tin.

Tại Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran, cách Tehran khoảng 725 km về phía đông bắc, các đoạn video được cho là ghi lại cảnh người biểu tình đối đầu với lực lượng an ninh. Các cuộc biểu tình dường như cũng diễn ra ở Kerman, cách Tehran 800 km về phía đông nam.

Trong khi đó, Chính phủ Iran chưa công bố tổng số thương vong trong làn sóng biểu tình.

“Người dân có những mối lo ngại, chúng ta nên ngồi lại với họ và nếu đó là bổn phận của chúng ta, chúng ta nên giải quyết những mối lo ngại đó. Nhưng nhiệm vụ cao cả hơn là không được phép để một nhóm người gây bạo loạn đến và phá hoại toàn bộ xã hội”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói.

