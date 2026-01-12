Hà Nội

Thế giới

Thương vong trong cuộc biểu tình ở Iran tiếp tục tăng

Theo nguồn tin, ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài hai tuần qua ở Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các nhà hoạt động ngày 11/1 cho biết, ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Iran trong hai tuần qua.

Theo hãng Human Rights Activists News Agency (có trụ sở tại Mỹ), hơn 10.600 người khác bị bắt giữ những ngày qua. "Trong số những người thiệt mạng có 496 người biểu tình và 48 nhân viên an ninh", hãng này cho biết thêm.

ap26011338635181.jpg
Người biểu tình ở Tehran, Iran, ngày 9/1. Ảnh: AP.

“Hình thức biểu tình tại thủ đô Tehran chủ yếu diễn ra dưới dạng các cuộc tụ tập rải rác, ngắn ngủi và không ổn định, một cách tiếp cận được hình thành nhằm đối phó với sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh và áp lực gia tăng trên thực địa”, hãng thông tấn của các nhà hoạt động nhân quyền cho biết.

“Chúng tôi nhận được báo cáo về việc máy bay không người lái giám sát bay phía trên và sự di chuyển của lực lượng an ninh xung quanh các địa điểm biểu tình, cho thấy hoạt động giám sát và kiểm soát an ninh đang diễn ra”, hãng này thông tin.

Tại Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran, cách Tehran khoảng 725 km về phía đông bắc, các đoạn video được cho là ghi lại cảnh người biểu tình đối đầu với lực lượng an ninh. Các cuộc biểu tình dường như cũng diễn ra ở Kerman, cách Tehran 800 km về phía đông nam.

Trong khi đó, Chính phủ Iran chưa công bố tổng số thương vong trong làn sóng biểu tình.

“Người dân có những mối lo ngại, chúng ta nên ngồi lại với họ và nếu đó là bổn phận của chúng ta, chúng ta nên giải quyết những mối lo ngại đó. Nhưng nhiệm vụ cao cả hơn là không được phép để một nhóm người gây bạo loạn đến và phá hoại toàn bộ xã hội”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
Bài liên quan

Thế giới

35 người thiệt mạng, 1.200 người bị bắt trong cuộc biểu tình ở Iran

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 1.200 người khác bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình gần đây ở Iran.

AP dẫn lời các nhà hoạt động ngày 6/1 cho biết, số người tử vong trong các vụ bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình ở Iran đã tăng lên ít nhất 35 người. Ngoài ra, hãng Human Rights Activists News Agency cho biết hơn 1.200 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình kéo dài hơn một tuần qua.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng đến hơn 250 địa điểm tại 27 trong số 31 tỉnh của Iran. Được biết, trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em.

Xem chi tiết

Thế giới

Iran dọa tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Ghalibaf, cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông trong trường hợp này.

RT đưa tin ngày 3/1, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Ghalibaf, cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu Washington cố gắng can thiệp vào cách Iran xử lý các cuộc biểu tình quy mô lớn đang diễn ra tại nước này.

Phát biểu của ông Mohammad Ghalibaf được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nước Mỹ đã sẵn sàng và có thể tiến công bất cứ lúc nào "để hỗ trợ các cuộc biểu tình ở Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Xem chi tiết

Thế giới

Iran đối mặt với tình trạng bất ổn tồi tệ nhất kể từ năm 2022

Iran đang phải hứng chịu một làn sóng biểu tình quy mô lớn do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự biến động của đồng tiền quốc gia.

>>> Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
Xem chi tiết

