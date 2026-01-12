Israel sắp phát động chiến dịch quân sự mới tại Gaza?

Theo nguồn tin, Israel được cho là đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.

Theo RT ngày 11/1, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin cho biết, Israel đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.

Theo nguồn tin, việc Hamas không thực hiện cam kết giải giáp có thể khiến Israel phát động một cuộc tấn công mới ở Gaza. Trong khi đó, các quan chức Ả Rập nói rằng, Hamas chỉ sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạng nặng. Israel ước tính lực lượng này hiện đang sở hữu khoảng 60.000 khẩu súng trường.

Tuy nhiên, các quan chức Israel nói với WSJ rằng hiện tại Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không có kế hoạch tiến vào các khu vực do Hamas kiểm soát ở Gaza, vì Tel Aviv sẵn sàng chờ đợi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tiến triển.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể người Palestine thiệt mạng trong đống đổ nát ở Gaza. Ảnh: EPA/Shutterstock.

Tháng trước, Hamas tuyên bố vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn bất chấp “những vi phạm liên tục của Israel”. Tuy nhiên, họ khẳng định sẽ không giao nộp vũ khí “chừng nào sự chiếm đóng còn tiếp diễn”.

Theo các quan chức Ả Rập và Israel, kể từ khi xung đột nổ ra, lực lượng Hamas tích cực khôi phục năng lực quân sự, bao gồm cả việc xây dựng lại một phần cơ sở hạ tầng đường hầm bị hư hại. Họ cũng cho biết thêm, Hamas đã nhận được một khoản tiền lớn để trả lương cho các thành viên của nhóm.

Tổng thống Trump hồi cuối tháng 12/2025 tuyên bố rằng Hamas sẽ được cho “một khoảng thời gian rất ngắn để giải giáp vũ khí” và nếu không làm được, “họ sẽ phải trả giá đắt”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Gaza đón Giáng sinh trong niềm tin lặng lẽ hồi tháng 12/2025