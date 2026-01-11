Hà Nội

Thế giới

Mỹ mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào IS ở Syria

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) thông báo Mỹ đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào phiến quân IS tại Syria.

An An (Theo NBC News)

Theo NBC News, cuộc tấn công, được thực hiện vào khoảng 12h30 chiều 10/1 (giờ địa phương), là một phần của chiến dịch Hawkeye Strike nhằm vào nhóm khủng bố IS tại Syria.

"Hơn 35 mục tiêu đã bị tấn công trong chiến dịch có sự tham gia của hơn 20 máy bay hôm 10/1. Hơn 90 quả đạn chính xác được bắn", Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của CENTCOM, nói với NBC News.

botruong.png
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EPA.

Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đăng tải thông tin về các cuộc tấn công, khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên và sẽ không bao giờ nhượng bộ".

Quân đội Mỹ cho biết các cuộc tấn công nhắm vào IS “như một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi nhằm loại bỏ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo chống lại binh lính của chúng tôi, ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và bảo vệ lực lượng Mỹ cũng như các đối tác trong khu vực”.

Chiến dịch Hawkeye Strike được phát động và công bố vào ngày 19/12/2025 để đáp trả vụ tấn công chết người của IS nhằm vào lực lượng Mỹ và Syria tại Palmyra, Syria, vào ngày 13/12.

Khi đó, một tên khủng bố IS đơn độc đã thực hiện cuộc phục kích, giết chết 2 binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên dân sự người Mỹ. Một tuần sau, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào IS tại Syria.

