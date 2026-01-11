Vì sao Mỹ kêu gọi công dân rời Venezuela ngay lập tức?

Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Venezuela ngay lập tức khi có thông tin cho rằng các nhóm bán quân sự đang truy tìm công dân Mỹ.

The Guardian đưa tin, trong một cảnh báo an ninh được đưa ra hôm 10/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có thông tin về việc các thành viên nhóm bán quân sự dựng chốt chặn trên đường ở Venezuela và khám xét phương tiện để tìm những người mang quốc tịch Mỹ hoặc ủng hộ Mỹ.

“Công dân Mỹ tại Venezuela nên cảnh giác và thận trọng khi di chuyển bằng đường bộ”, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo, đồng thời kêu gọi công dân rời khỏi Venezuela ngay lập tức khi một số chuyến bay quốc tế từ Venezuela đã hoạt động trở lại.

Người dân biểu tình tại thủ đô Caracas của Venezuela ngày 7/1 yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro. Ảnh: Xinhua.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn đến thăm Venezuela trong tương lai và tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" quốc gia Nam Mỹ này sau cuộc tấn công vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1.

Tuy nhiên, cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho thấy tình hình vẫn còn rất bất ổn tại Venezuela. Những người ủng hộ Chính phủ Venezuela và ông Maduro đã xuống đường biểu tình, lên án chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời kêu gọi trả tự do cho ông Maduro.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ "dựa trên những thông tin bịa đặt nhằm tạo ra nhận thức về rủi ro không tồn tại".

“Venezuela đang trong tình trạng hoàn toàn yên bình, ổn định. Tất cả các trung tâm dân cư, tuyến đường giao thông, trạm kiểm soát và thiết bị an ninh đều hoạt động bình thường", Bộ Ngoại giao Venezuela khẳng định.

