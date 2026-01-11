Biểu tình tiếp diễn ở Iran, hơn 110 người thiệt mạng

Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.

Theo AP, các cuộc biểu tình trên toàn quốc tại Iran tiếp diễn hôm 11/1. Human Rights Activists News Agency (có trụ sở tại Mỹ) cho biết, số người tử vong trong các cuộc biểu tình gần đây ở Iran đã tăng lên ít nhất 116 người và hơn 2.600 người khác bị bắt giữ.

Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, bao gồm ở thủ đô Tehran và thành phố Mashhad.

Hình ảnh về cuộc biểu tình ở Zanjan, Iran. Ảnh: AP.

Tổng chưởng lý Iran Mohammad Movahedi Azad ngày 10/1 cảnh báo rằng bất kỳ ai tham gia biểu tình đều sẽ bị coi là “kẻ thù của Thượng đế” - tội danh có thể dẫn tới án tử hình.

Chính quyền Iran đã cắt internet và các cuộc gọi điện thoại quốc tế trong nước vào ngày 8/1, mặc dù vẫn cho phép một số phương tiện truyền thông nhà nước và bán chính phủ hoạt động. Các trang web nội bộ của Chính phủ Iran được cho là vẫn hoạt động bình thường. Nhiều trường học chuyển sang dạy trực tuyến hôm 10/1, theo đài truyền hình nhà nước Iran.

Cuộc biểu tình tại Iran bắt đầu từ ngày 28/12/2025 do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá trong bối cảnh nền kinh tế nước này bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, một phần liên quan đến chương trình hạt nhân của họ. Các cuộc biểu tình leo thang và biến thành những lời kêu gọi trực tiếp thách thức chế độ Iran hiện tại.

Nhiều hãng hàng không đã hủy một số chuyến bay đến Iran. Hãng hàng không Austrian Airlines ngày 10/1 quyết định tạm ngừng các chuyến bay đến Iran “như một biện pháp phòng ngừa” cho đến ngày 12/1. Trước đó, Turkish Airlines đã thông báo hủy 17 chuyến bay đến 3 thành phố ở Iran.

