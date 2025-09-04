Ukraine bác khả năng ông Zelensky gặp Tổng thống Putin tại Moscow

Kiev đã bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Moscow.

Theo RT, phát biểu trước các phóng viên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 3/9, Tổng thống Nga Putin gợi ý rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky có thể đến thủ đô Moscow để đàm phán về các điều khoản hòa bình.

Tổng thống Nga Putin (trái) và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Ảnh: RNZ.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng X, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Sibiga đã bác bỏ khả năng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky diễn ra tại thủ đô nước Nga.

"Ít nhất 7 quốc gia sẵn sàng đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Putin và ông Zelensky. Tổng thổng Zelensky sẵn sàng cho cuộc gặp như vậy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Tổng thống Putin lại đưa ra đề xuất không thể chấp nhận được", Bộ trưởng Sibiga viết, đồng thời kêu gọi "tăng cường áp lực" lên Nga.

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố rằng ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Zelensky ở "giai đoạn cuối" của các cuộc đàm phán. Ông chủ Điện Kremlin nhắc lại hôm 3/9 rằng cuộc gặp như vậy có thể diễn ra nếu "được chuẩn bị chu đáo và mang lại kết quả tích cực".

"Cuối cùng, nếu ông Zelensky đã sẵn sàng, ông ấy có thể tới Moscow", Tổng thống Putin nói.

Nga luôn khẳng định để có hòa bình lâu dài, Ukraine phải chấp nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa cũng như từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO,...

