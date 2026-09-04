Pakistan tiêu diệt 15 tay súng định vượt biên từ Afghanistan

Lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt 15 tay súng phiến quân đang tìm cách vượt biên vào nước này từ Afghanistan.

AP đưa tin, trong một tuyên bố, quân đội Pakistan xác định các tay súng bị loại bỏ thuộc nhóm phiến quân "Fitna al-Khawarij" hay TTP.

Theo thông báo, những đối tượng này bị phát hiện khi đang cố gắng tiến vào Bắc Waziristan, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan, hôm 1/9.

Sau cuộc giao tranh kéo dài 36 giờ, lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt 15 tay súng.

Khói bốc lên từ phía Afghanistan ngày 28/2/2026. Ảnh: AP/Maaz Awan.

Ông Yousaf Raza Gilani, quan chức Pakistan, đã ca ngợi lực lượng an ninh vì "ngăn chặn âm mưu xâm nhập" và tiêu diệt 15 tay súng phiến quân.

Trong một tuyên bố, ông nhấn mạnh rằng các tay súng phiến quân sẽ không được phép phá hoại hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Pakistan.

Pakistan cho rằng nhiều thủ lĩnh và tay súng TTP đã tìm nơi ẩn náu ở Afghanistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021, một cáo buộc mà Kabul phủ nhận.

Chiến dịch mới nhất diễn ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố rằng tiến trình cải thiện quan hệ với Afghanistan phụ thuộc vào hành động và sự đảm bảo từ phía Kabul.

Theo AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Tahir Andrabi, cho biết Đặc phái viên Trung Quốc, Yue Xiaoyong, đã đến thăm Islamabad trong tuần này và gặp người đồng cấp Pakistan, Mohammad Sadiq, như một phần nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Andrabi khẳng định rằng việc cải thiện quan hệ sẽ phụ thuộc vào “những cam kết bằng văn bản có thể kiểm chứng được từ phía Afghanistan rằng lãnh thổ của họ sẽ không bị sử dụng cho các hoạt động chống lại Pakistan”.

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