Iran đáp trả cuộc tấn công của Mỹ, căng thẳng leo thang

Sau khi Mỹ mở cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng những đợt tập kích vào các cơ sở của Washington tại Bahrain, Kuwait và Qatar.

AP đưa tin, sáng sớm 8/7, Mỹ đã tấn công nhiều địa điểm quân sự và cơ sở cảng biển của Iran sau khi Tehran nhắm mục tiêu vào một số tàu hàng ngoài khơi bờ biển Oman.

Mỹ lần đầu nhắm vào các cây cầu của Iran?

Trong bài đăng trên mạng xã hội, các quan chức quân sự tuyên bố, cuộc tấn công mới nhất nhằm mục đích "làm suy yếu hơn nữa" khả năng của Iran trong việc "đe dọa tự do hàng hải" ở eo biển Hormuz.

Lần đầu tiên kể từ tháng 4/2026, dường như cuộc tấn công của Mỹ cũng nhắm vào các cây cầu của Iran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về việc một cây cầu đường sắt ở tỉnh Golestan, phía đông bắc Iran, bị nhắm mục tiêu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai cây cầu dẫn đến Mashhad, quê hương của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cũng đã bị tấn công.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở nhiều địa điểm, bao gồm Bushehr, nơi đặt khu phức hợp nhà máy điện hạt nhân của Iran, và các thành phố cảng phía nam Chabahar, Konarak, Bandar Abbas và Sirik. Tại Iranshahr, giới chức cho biết vụ tấn công đã khiến 1 lính cứu hỏa thiệt mạng tại sân bay.

Iran đáp trả Mỹ, ông Trump cảnh báo tình hình "tồi tệ hơn"

Đáp trả Mỹ, Tehran đã tiến hành những đợt tập kích vào các cơ sở của Washington tại Bahrain, Kuwait và Qatar. Cuộc tấn công của Tehran hôm 9/7 dường như có quy mô lớn, với còi báo động vang lên ít nhất 2 lần ở Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về thiệt hại ở 3 quốc gia vùng Vịnh Ả Rập. Quân đội Kuwait cho biết họ đang đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa bay tới. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào Bahrain và Kuwait.

Sau khi rời khỏi Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một số video trên trang mạng xã hội, trong đó đề cập đến các vụ nổ ở Iran và đưa ra một lời cảnh báo khác đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

“Đây là hành động trả đũa cho việc Iran tấn công các tàu trên biển. Nếu điều đó xảy ra lần nữa, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều!”, ông Trump viết.

Trước đó trong ngày, ông Trump đã nói rằng cuộc tấn công gần đây sẽ không dẫn đến hành động quân sự "lâu dài". “Bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ diễn ra rất nhanh”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cảnh báo rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu trên biển. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại những lời đe dọa trước đây của mình về việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm các nhà máy điện và nhà máy khử muối, và chiếm giữ trung tâm sản xuất dầu mỏ đảo Kharg.

Lo ngại cuộc chiến tái diễn

Trước đó, Tổng thống Trump làm dấy lên lo ngại cuộc chiến có thể tái diễn khi tuyên bố thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran (đạt được hồi tháng 6/2026) đã "kết thúc". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông sẽ cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

“Đối với tôi, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi”, ông Trump cho biết khi được hỏi về tình trạng thỏa thuận ngừng bắn, nói thêm rằng các đại diện của Mỹ có thể tiếp tục đàm phán, nhưng ông tỏ ra nghi ngờ về kết quả.

“Họ có thể đàm phán, nhưng tôi nghĩ họ đang lãng phí thời gian”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tập trung vào những vấn đề khó khăn nhất, bao gồm việc mở cửa hoàn toàn eo biển và thu hẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Các cuộc tấn công mới đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Một cuộc xung đột mới có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực Trung Đông và nhiều khả năng sẽ lại làm gián đoạn việc vận chuyển năng lượng qua eo biển.

Các tàu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Gấp rút tìm cách cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn

Một quan chức tình báo khu vực tham gia vào các nỗ lực hòa giải cho biết cuộc xung đột đã đạt đến giai đoạn "nguy kịch" khi sự ngờ vực lẫn nhau ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các cuộc liên lạc cấp cao vẫn đang diễn ra liên tục suốt ngày đêm để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn.

Theo nguồn tin, các Bộ trưởng Ngoại giao của Pakistan và Qatar, cũng như người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập, đang dẫn đầu nỗ lực này, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và các nhà lãnh đạo từ Ả Rập Xê Út cũng tham gia.

Quan chức này cho biết thêm, Mỹ đang tức giận về việc các tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz và cáo buộc Iran trì hoãn cuộc thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân. Các cuộc đàm phán hạt nhân là bước tiếp theo quan trọng nhằm biến thỏa thuận tạm thời được công bố tháng trước thành một giải pháp lâu dài chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.

Trong khi đó, Tehran cho rằng Washington mới là bên vi phạm thỏa thuận về eo biển và không đảm bảo việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở Lebanon, bao gồm cả việc Israel rút quân.

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