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Số hóa - Xe

Vespa và Piaggio tại Việt Nam triệu hồi hơn 1.000 xe ga lỗi đèn pha

Piaggio Việt Nam vừa thông báo triệu hồi hơn 1.000 xe máy do đèn chiếu sáng phía trước có thể ngừng hoạt động đột ngột, mẫu Sprint bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Vespa Sprint và Primavera thế hệ mới.

Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công thương), Piaggio Việt Nam đang tiến hành đợt triệu hồi các mẫu xe thuộc thương hiệu Vespa và Piaggio do cụm đèn chiếu sáng phía trước có thể bị tắt đột ngột, làm giảm tầm nhìn của người lái và tăng nguy cơ tai nạn khi đang vận hành.

Nguyên nhân được hãng công bố do tụ điện trong mạch điện tử của đèn chiếu sáng phía trước không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đã quy định, khiến đèn chiếu gần và/hoặc chiếu xa bị ngắt; đồng thời, có thể khiến các thông tin trên đồng hồ ngừng hoạt động.

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Vespa và Piaggio tại Việt Nam triệu hồi hơn 1.000 xe ga lỗi đèn pha.

Piaggio Việt Nam sẽ phải triệu hồi 1.063 chiếc xe Vespa và Piaggio được sản xuất trong tháng 1-2/2026 tại nhà máy ở Phú Thọ, với các xe bị ảnh hưởng gồm: Vespa Primavera 125cc, Vespa Sprint 125cc, Vespa Sprint 150cc và Piaggio Liberty 125cc.

Đợt triệu hồi này dự kiến kéo dài từ ngày 05/6/2026 và kết thúc trong vòng 3 tháng. Khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng có thể mang phương tiện của mình đến các đại lý ủy quyền của Piaggio Việt Nam để được kiểm tra và thay thế miễn phí linh kiện lỗi. Thời gian sửa chữa sẽ kéo dài khoảng 20 phút cho mỗi xe.

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