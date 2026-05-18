Xe tay ga Vespa Sprint tại Việt Nam - bao giờ hết thời "ngáo giá"?

Piaggio Việt Nam vừa ra mắt bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm, tâm điểm là Vespa Sprint 180 với giá tới 121,5 triệu đồng, khiến cộng đồng yêu xe hai bánh dậy sóng.

Tâm Võ

Người dùng xe máy tại Việt Nam lại tiếp tục tranh cãi về một chủ đề chưa bao giờ cũ: Bỏ ra hơn trăm triệu cho một chiếc xe ga đô thị liệu có đáng, hay đây lại là một cú ngáo giá đỉnh cao của hãng xe Ý? Câu trả lời thực tế phũ phàng hơn nhiều: Vespa sẽ không bao giờ hết ngáo giá đơn giản vì họ chưa từng định vị mình là một chiếc xe máy thông thường để chạy đua về giá trị kinh tế.

Nếu bạn là một người thực dụng, mua xe dựa trên bảng thông số kỹ thuật và bài toán kinh tế, mức giá 121,5 triệu đồng cho chiếc Sprint 180 rõ ràng là một sự vô lý.

Piaggio Việt Nam vừa ra mắt loạt xe máy bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm.

Đặt lên bàn cân với Honda SH 160i mẫu xe tay ga cao cấp quốc dân tại Việt Nam khối động cơ i-Get 180 cc mới của Vespa Sprint dù đã cải tiến mạnh hơn bản cũ, nhưng công suất đầu ra vẫn lép vế so với SH 160i. Đó là chưa kể việc dung tích động cơ vượt quá 175 cc sẽ ép người mua phải sở hữu bằng lái hạng A2 (hoặc bằng A mới theo luật mới).

Một chiếc xe ga đi phố thanh lịch, thời trang, nhưng lại đòi hỏi một chiếc bằng lái của xe phân khối lớn một rào cản không hề nhỏ đối với số đông, đặc biệt là chị em phụ nữ. Với số tiền lớn cỡ đó, người tiêu dùng thực dụng có quá nhiều lựa chọn xe máy ăn chắc mặc bền hơn từ các hãng xe Nhật hay Việt Nam, vừa nhiều công nghệ an toàn, vừa dễ sửa chữa lại có tính thanh khoản cao.

Piaggio không bán xe máy, họ bán Biểu tượng văn hóa Ý và Cá tính độc bản. Mức giá 121,5 triệu đồng của phiên bản Sprint 180 lần này không cấu thành hoàn toàn từ chi phí linh kiện động cơ hay khung vỏ.

Tâm điểm là mẫu xe ga Vespa Sprint 180 với giá tới 121,5 triệu đồng.

Nó là cái giá của một phiên bản giới hạn kỷ niệm 80 năm, của màu sơn xanh cổ điển lấy cảm hứng từ năm 1946, của những cái logo 80th độc quyền và một chiếc mũ bảo hiểm chính hãng đi kèm.

Người chạy Vespa có sẵn sàng bỏ qua sự bất tiện của bằng lái A2, bỏ qua việc động cơ yếu hơn SH, chỉ để đổi lấy cái diện mạo không thể nhầm lẫn trên phố. Định nghĩa về một chiếc xe đẹp và đẳng cấp của tệp khách hàng Vespa rất khác biệt. Đối với họ, Honda SH là một chiếc xe sang trọng, nhưng Vespa là một thứ nghệ thuật di động.

Vespa sẽ chỉ giảm giá hoặc bớt ngáo khi họ đánh mất đi bản sắc và sự kiêu kỳ của mình. Khi nào người ta không còn coi việc ngồi trên một chiếc Vespa là biểu thị cho một phong cách sống thời thượng, lãng mạn, thì lúc đó hãng mới phải hạ mình xuống để chơi bài toán cạnh tranh về giá với xe Nhật hay xe điện.

Piaggio không bán xe máy, họ bán Biểu tượng văn hóa Ý và Cá tính độc bản.

Nhưng nhìn vào thực tế, suốt 8 thập kỷ qua, Piaggio vẫn bảo thủ. Việc họ đưa động cơ 180 cc lên dòng Sprint lần này giống như một lời khẳng định: sẵn sàng phục vụ một nhóm khách hàng ngách những người vừa muốn cái chất lịch lãm của Vespa, vừa muốn một chút trải nghiệm bứt tốc mạnh mẽ hơn, và quan trọng nhất là có tiền.

Nếu bạn vẫn đang thắc mắc Tại sao xe này đắt thế? hay Ai sẽ mua chiếc xe này?, thì xin chia buồn, bạn vốn dĩ không nằm trong tệp khách hàng mục tiêu mà Vespa hướng tới.

Vespa 946 Horse "cháy hàng" tại Việt Nam - sở hữu ngay chi 750 triệu

Những chiếc Vespa 946 Horse đã chính thức về Việt Nam với giá bán chính hãng hơn 500 triệu đồng, nhưng nếu khách hàng muốn lấy ngay phải chi thêm 200 triệu.

Sau khi được ra mắt vào cuối tháng 1/2026, những chiếc Vespa 946 Horse bản đặc biệt đón năm Bính Ngọ đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe ga đình đám này sẽ nối tiếp các phiên bản phỏng theo con giáp trước đây như Bunny, Dragon và Snake.
Tương tự như những bản 946 khác trước đây, Vespa 946 Horse 2026 cũng có giá hàng trăm triệu đồng và số lượng sản xuất giới hạn. Cụ thể xe có giá chính hãng 550 triệu đồng tại Việt Nam, với 888 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới và trong đó khoảng 33 chiếc có mặt ở nước ta.
Vespa Primavera và Sprint ra mắt bản 180cc iGet, từ 85 triệu đồng

PT Piaggio Indonesia vừa chính thức giới thiệu bộ đôi mẫu xe tay ga cao cấp Vespa Primavera và Sprint 180 iGet 2026 với động cơ với dung tích thực 174,1cc.

Piaggio Indonesia vừa chính thức ra mắt loạt xe tay ga Vespa 2026 khung nhỏ với động cơ iGet 180 mới. Tổng cộng có 5 mẫu xe sử dụng động cơ mới, gồm Vespa Primavera, Primavera S, Sprint, Sprint S và Sprint Tech.
Về ngoại hình, Vespa 2026 sở hữu mặt nạ trước, thiết kế vành xe, chất liệu da ghế, ốp ống xả và hộp ốp phía sau yếm đã được thiết kế phong cách mới. Trong đó phần hộp ốp được bổ sung thêm móc treo mới gấp gọn được.
Xe ga Vespa 946 bản Bính Ngọ gần nửa tỷ, dự kiến "cháy hàng"?

Mẫu xe ga hạng sang Vespa 946 bản giới hạn dành riêng cho năm Bính Ngọ 2026 với thiết kế đặc trưng, với số lượng sản xuất giới hạn 888 chiếc trên toàn thế giới.

Mẫu xe tay ga Vespa 946 Horse 2026 nhằm chào đón năm mới Bính Ngọ đã chính thức ra mắt. Đây là sản phẩm tiếp nối chuỗi thành công của các phiên bản con giáp trước đó như bản Thỏ (2023), Rồng (2024) và Rắn (2025).
Với tinh thần độc bản và giá trị sưu tầm cao, mẫu xe Vespa 946 Horse 2026 tiếp tục được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 888 chiếc trên toàn thế giới, khẳng định đẳng cấp của một tuyệt tác nghệ thuật chế tác thủ công.
