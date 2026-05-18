Xe tay ga Vespa Sprint tại Việt Nam - bao giờ hết thời "ngáo giá"?

Người dùng xe máy tại Việt Nam lại tiếp tục tranh cãi về một chủ đề chưa bao giờ cũ: Bỏ ra hơn trăm triệu cho một chiếc xe ga đô thị liệu có đáng, hay đây lại là một cú ngáo giá đỉnh cao của hãng xe Ý? Câu trả lời thực tế phũ phàng hơn nhiều: Vespa sẽ không bao giờ hết ngáo giá đơn giản vì họ chưa từng định vị mình là một chiếc xe máy thông thường để chạy đua về giá trị kinh tế.

Nếu bạn là một người thực dụng, mua xe dựa trên bảng thông số kỹ thuật và bài toán kinh tế, mức giá 121,5 triệu đồng cho chiếc Sprint 180 rõ ràng là một sự vô lý.

Đặt lên bàn cân với Honda SH 160i mẫu xe tay ga cao cấp quốc dân tại Việt Nam khối động cơ i-Get 180 cc mới của Vespa Sprint dù đã cải tiến mạnh hơn bản cũ, nhưng công suất đầu ra vẫn lép vế so với SH 160i. Đó là chưa kể việc dung tích động cơ vượt quá 175 cc sẽ ép người mua phải sở hữu bằng lái hạng A2 (hoặc bằng A mới theo luật mới).

Một chiếc xe ga đi phố thanh lịch, thời trang, nhưng lại đòi hỏi một chiếc bằng lái của xe phân khối lớn một rào cản không hề nhỏ đối với số đông, đặc biệt là chị em phụ nữ. Với số tiền lớn cỡ đó, người tiêu dùng thực dụng có quá nhiều lựa chọn xe máy ăn chắc mặc bền hơn từ các hãng xe Nhật hay Việt Nam, vừa nhiều công nghệ an toàn, vừa dễ sửa chữa lại có tính thanh khoản cao.

Piaggio không bán xe máy, họ bán Biểu tượng văn hóa Ý và Cá tính độc bản. Mức giá 121,5 triệu đồng của phiên bản Sprint 180 lần này không cấu thành hoàn toàn từ chi phí linh kiện động cơ hay khung vỏ.

Nó là cái giá của một phiên bản giới hạn kỷ niệm 80 năm, của màu sơn xanh cổ điển lấy cảm hứng từ năm 1946, của những cái logo 80th độc quyền và một chiếc mũ bảo hiểm chính hãng đi kèm.

Người chạy Vespa có sẵn sàng bỏ qua sự bất tiện của bằng lái A2, bỏ qua việc động cơ yếu hơn SH, chỉ để đổi lấy cái diện mạo không thể nhầm lẫn trên phố. Định nghĩa về một chiếc xe đẹp và đẳng cấp của tệp khách hàng Vespa rất khác biệt. Đối với họ, Honda SH là một chiếc xe sang trọng, nhưng Vespa là một thứ nghệ thuật di động.

Vespa sẽ chỉ giảm giá hoặc bớt ngáo khi họ đánh mất đi bản sắc và sự kiêu kỳ của mình. Khi nào người ta không còn coi việc ngồi trên một chiếc Vespa là biểu thị cho một phong cách sống thời thượng, lãng mạn, thì lúc đó hãng mới phải hạ mình xuống để chơi bài toán cạnh tranh về giá với xe Nhật hay xe điện.

Nhưng nhìn vào thực tế, suốt 8 thập kỷ qua, Piaggio vẫn bảo thủ. Việc họ đưa động cơ 180 cc lên dòng Sprint lần này giống như một lời khẳng định: sẵn sàng phục vụ một nhóm khách hàng ngách những người vừa muốn cái chất lịch lãm của Vespa, vừa muốn một chút trải nghiệm bứt tốc mạnh mẽ hơn, và quan trọng nhất là có tiền.

Nếu bạn vẫn đang thắc mắc Tại sao xe này đắt thế? hay Ai sẽ mua chiếc xe này?, thì xin chia buồn, bạn vốn dĩ không nằm trong tệp khách hàng mục tiêu mà Vespa hướng tới.