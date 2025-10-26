Hà Nội

Thế giới

Venezuela lên án lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tổng thống Colombia

Venezuela đã lên án mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt đối với Tổng thống Colombia Gustavo Petro.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, trong một tuyên bố ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết các hành động cưỡng chế đơn phương của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Những biện pháp cưỡng chế này cấu thành hành vi gây sức ép và 'hung hăng chính trị' vốn bị hệ thống đa phương nghiêm cấm", trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela, trong đó lưu ý rằng các hành vi này đã bị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội đồng Nhân quyền và nhiều báo cáo viên đặc biệt lên án.

colombia.jpg
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: Xinhua News.

Chính phủ Venezuela cáo buộc Washington gây bất ổn cho Colombia như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm phá hoại chủ quyền của các quốc gia độc lập ở Mỹ Latinh và Caribe.

Caracas yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay lập tức các biện pháp cưỡng chế, đồng thời kêu gọi Chính phủ và nhân dân các nước Mỹ Latinh và Caribe đoàn kết để bảo vệ chủ quyền và độc lập của khu vực.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Tổng thống Colombia Petro, vợ ông là bà Veronica Alcocer, con trai ông là Nicolas Petro và Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti vào danh sách trừng phạt, cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

"Tổng thống Petro đã cho phép các băng đảng ma túy phát triển mạnh và từ chối ngăn chặn hoạt động này", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cáo buộc.

Trong khi đó, Colombia chỉ trích Mỹ vì cố tình can thiệp bất hợp pháp vào lãnh thổ Colombia, vi phạm các chuẩn mực của luật pháp và ngoại giao quốc tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT
