Mỹ trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil, hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga.

Theo The Guardian, ngày 22/10, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil, hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump gia tăng áp lực lên Điện Kremlin để đàm phán chấm dứt chiến sự với Ukraine.

Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên nhằm vào Nga kể khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 và nhằm mục đích cắt giảm nguồn thu chính từ việc bán dầu của Nga.

"Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến và ngừng bắn ngay lập tức", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu khi công bố các lệnh trừng phạt Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Bloomberg.

"Bộ Tài chính sẵn sàng hành động thêm nếu cần thiết để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Chúng tôi khuyến khích các đồng minh tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt này”, Bộ trưởng Scott Bessent nhấn mạnh.

Tuần trước, Chính phủ Anh đã áp lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil. Liên minh Châu Âu (EU) đã trừng phạt Rosneft, công ty dầu khí nhà nước của Nga, nhưng không trừng phạt Lukoil - công ty tư nhân, chủ yếu là do các miễn trừ dành cho Hungary và Slovakia - những nước mua dầu của Nga.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 22/10, Tổng thống Trump cũng xác nhận ông quyết định hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh đã lên kế hoạch với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một dấu hiệu khác cho thấy các cuộc đàm phán giữa Washington và Moscow đã đổ vỡ.

"Tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin. Tôi cảm thấy điều đó không ổn. Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu cần đạt được nên tôi đã hủy. Nhưng chúng tôi sẽ gặp nhau trong tương lai", Tổng thống Trump nói.