Mỹ áp lệnh trừng phạt mới, Nga phản ứng sao?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đưa ra là "hoàn toàn phản tác dụng".

Theo India Times, Moscow đã lên tiếng chỉ trích lệnh trừng phạt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil hôm 22/10, cho rằng động thái này làm suy yếu những nỗ lực vì hòa bình.

"Chúng tôi coi bước đi này hoàn toàn phản tác dụng, có khả năng làm suy yếu các sáng kiến ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass.

Bà Zakharova khẳng định: "Đất nước chúng tôi đã phát triển được khả năng 'miễn dịch' mạnh mẽ trước các hạn chế của Mỹ và phương Tây, và sẽ tiếp tục tự tin phát triển tiềm năng kinh tế, năng lượng".

Trong khi đó, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng rằng "các lệnh trừng phạt nặng nề" đối với công ty dầu khí Rosneft và Lukoil của Nga sẽ không kéo dài.

"Chúng tôi hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ được giải quyết", ông Trump nói trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng. Tại cuộc họp, ông chủ Nhà Trắng cũng đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Putin tại Budapest, Hungary.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối 22/10 cho biết bất chấp các lệnh trừng phạt, Mỹ vẫn quan tâm đến các cuộc thảo luận với Nga.

"Chúng tôi luôn quan tâm đến việc tham gia nếu có cơ hội đạt được hòa bình", Ngoại trưởng Rubio phát biểu.

