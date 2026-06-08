Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vào tận hang đá đánh bạc, 5 đối tượng vẫn bị bắt giữ

Công an xã An Bình (Phú Thọ) vừa bắt giữ 5 đối tượng tổ chức đánh bạc sâu trong hang đá.

Theo đó, Công an xã An Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi Liêng, thu giữ hơn 11 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Cụ thể, vào hồi 2h ngày 4/6, Công an xã An Bình phát hiện tại khu vực bếp gia đình ông B.V.H., thuộc thôn Hợp Thành, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ có 4 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi Liêng.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1.570.000 đồng trên chiếu bạc cùng các vật chứng liên quan.

Vào tận hang đá chơi Liêng, nhóm đối tượng vẫn bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Vào tận hang đá chơi Liêng, nhóm đối tượng vẫn bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đó, vào hồi 14h30' cùng ngày, tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Khai Thác, thôn An Phú, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, Công an xã An Bình tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi Liêng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 9.450.000 đồng trên chiếu bạc.

Hiện Công an xã An Bình đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo T.Sơn/ Sức Khỏe Đời Sống
Link bài gốc Copy link
https://suckhoedoisong.vn/vao-tan-hang-da-danh-bac-5-doi-tuong-van-bi-bat-giu-16926060814563856.htm
#đánh bạc #Phú Thọ #Liêng #Công an xã An Bình #tội phạm

Bài liên quan

Xã hội

Khi giới trẻ trở thành mắt xích trong các đường dây phạm tội

CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.

Các đối tượng trong vụ án quảng cáo website cờ bạc đều còn rất trẻ, nhiều người vừa mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng
Các đối tượng trong vụ án quảng cáo website cờ bạc đều còn rất trẻ, nhiều người vừa mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội: Bắt giám đốc công ty cùng 17 đối tượng giúp quảng cáo web đánh bạc

Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng bị bắt vì giúp các trang web đánh bạc hoạt động trái phép trên mạng, thu lợi hàng tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm điều hành Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, CaheoTV đối mặt nhiều tội danh?

Nhóm đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh.

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV. Các đối tượng bị khởi tố liên quan đến nhiều trang web về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên sử dụng nhiều "bình luận viên" nổi tiếng trên mạng xã hội với các biệt danh như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Cay...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới