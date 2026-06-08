Vào tận hang đá đánh bạc, 5 đối tượng vẫn bị bắt giữ

Công an xã An Bình (Phú Thọ) vừa bắt giữ 5 đối tượng tổ chức đánh bạc sâu trong hang đá.

Theo đó, Công an xã An Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi Liêng, thu giữ hơn 11 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Cụ thể, vào hồi 2h ngày 4/6, Công an xã An Bình phát hiện tại khu vực bếp gia đình ông B.V.H., thuộc thôn Hợp Thành, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ có 4 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi Liêng.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1.570.000 đồng trên chiếu bạc cùng các vật chứng liên quan.

Vào tận hang đá chơi Liêng, nhóm đối tượng vẫn bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đó, vào hồi 14h30' cùng ngày, tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Khai Thác, thôn An Phú, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, Công an xã An Bình tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi Liêng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 9.450.000 đồng trên chiếu bạc.

Hiện Công an xã An Bình đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.