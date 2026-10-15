Vàng giảm gần 2%, Phố Wall giảm mạnh sau khi CPI Mỹ vượt dự báo

Lạm phát tháng 9 của Mỹ cao hơn dự báo làm tăng lo ngại Fed nâng lãi suất, kéo vàng giảm gần 2%, S&P 500 mất 1,11% và cổ phiếu chip AI chịu áp lực bán.

Giá vàng và chứng khoán Mỹ cùng đi xuống trong phiên 14/10 sau khi số liệu lạm phát tháng 9 vượt dự báo, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

CPI vượt dự báo, kim loại quý chịu áp lực bán

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo 3,6%. CPI lõi, không tính giá lương thực và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước, vượt dự báo 0,2%. Giá xăng tăng 9,1% trong tháng 9, đóng góp hơn một nửa mức tăng của CPI toàn phần. Tuy nhiên, áp lực giá còn xuất hiện ở nhà ở, ô tô cũ và một số mặt hàng công nghệ, cho thấy lạm phát không chỉ đến từ năng lượng.

Sau báo cáo, theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 tăng từ khoảng 22% hôm 13/10 lên 37%. Đồng USD mạnh lên, chỉ số DXY tăng khoảng 0,34% lên 102,53 điểm vào cuối chiều ở New York, sau khi có lúc đạt 102,94 điểm, cao nhất trong khoảng 18 tháng.

Theo Reuters, lúc 14h05 giờ New York, giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 4.083,94 USD/ounce, còn hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ giảm 1,7% xuống 4.107,90 USD/ounce. Giá bạc giao ngay giảm 6,6% xuống 55,53 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng dữ liệu CPI củng cố khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất, khiến USD mạnh lên và gây thêm sức ép lên vàng. Tuy nhiên, chuyên gia Carsten Menke của Julius Baer cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và lo ngại về nợ công Mỹ vẫn có thể hỗ trợ kim loại quý trong dài hạn. Sang sáng 15/10, vàng giao ngay phục hồi nhẹ, tăng 0,83% lên 4.138,70 USD/ounce lúc 7h48 giờ Việt Nam, theo Kitco.

Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi công bố số liệu lạm phát. Ảnh minh họa

Cổ phiếu chip AI giảm sâu

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,11% xuống 7.718,94 điểm, phiên giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 7. Nasdaq Composite giảm 1,88% xuống 26.692,87 điểm, còn Dow Jones giảm 0,09% xuống 51.621,48 điểm.

Nhóm bán dẫn chịu áp lực lớn nhất, với chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 4,3% xuống 11.684,4 điểm, phiên giảm thứ sáu liên tiếp. Nvidia giảm khoảng 3,1%, AMD giảm 5,7%, Oracle giảm 8,8%, còn CoreWeave, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán AI, giảm hơn 15%.

Đà bán phản ánh lo ngại lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí tài trợ cho các dự án AI, vốn đòi hỏi vốn đầu tư lớn vào chip, trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán. CoreWeave đã phát hành khoảng 22 tỷ USD trái phiếu và vay thêm 26 tỷ USD. Lợi suất của một lô trái phiếu doanh nghiệp này, ban đầu ở mức 9,625%, gần đây đã tăng lên khoảng 15%.

Bà Kim Forrest, Giám đốc đầu tư tại Bokeh Capital Partners, cho rằng các thông tin gần đây khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp AI có thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận tương xứng với kỳ vọng hay không. Ông Ross Mayfield, chiến lược gia tại Baird, nhận định lợi suất trái phiếu dài hạn cao sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn vay, đặc biệt là những công ty ngoài nhóm tập đoàn công nghệ lớn.

Dù vậy, thị trường không giảm đồng đều. Cổ phiếu Apple tăng 0,5%, đưa vốn hóa lần đầu đóng cửa trên 5.000 tỷ USD. Các nhóm chăm sóc sức khỏe, hàng tiêu dùng thiết yếu và năng lượng tăng điểm, giúp hạn chế mức giảm của Dow Jones.

Giá dầu tăng, thị trường chờ thêm số liệu

Ngược với vàng và chứng khoán, giá dầu tiếp tục đi lên do căng thẳng tại Vùng Vịnh. Brent chốt phiên 14/10 ở 106,06 USD/thùng, tăng 0,35%, còn WTI tăng 1,01% lên 95,09 USD/thùng, cao nhất trong ba tuần. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xuất khẩu dầu thô từ các nước sản xuất ở Vùng Vịnh tăng 4,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9, đạt khoảng 75% mức trước chiến sự.

Trên thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,82%, còn kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 5,19%. Nhà đầu tư tiếp tục chờ chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ, dự kiến công bố ngày 15/10.