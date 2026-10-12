Vàng có thể kiểm định mốc 4.000 USD trước khi lên 4.400 USD

Dự báo vàng có thể giảm trước khi phục hồi

Ông Grant nhận định giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce trước khi tăng trở lại lên 4.400 USD/ounce vào cuối năm nay. Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương được xem là lực đỡ quan trọng, trong đó Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua ròng vàng tháng thứ 23 liên tiếp trong tháng 9.

Trong tuần từ ngày 5-10/10, vàng SJC chủ yếu giao dịch quanh 140 triệu đồng/lượng rồi nhích lên vào cuối tuần. Giá vàng thế giới tăng khoảng 1,3%, bất chấp đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Thời gian tới, diễn biến giá được dự báo nhạy cảm với số liệu lạm phát và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng trong tuần

Ngày 5/10, vàng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối tuần trước và giữ mức này đến sáng 6/10. Đến chiều 6/10, giá giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra, còn 139,9-142,9 triệu đồng/lượng.

Sáng 7/10, giá trở lại 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, sau đó giảm 500.000 đồng/lượng trong buổi chiều, xuống 140-143 triệu đồng/lượng. Trong ngày 8/10, mức giá này gần như không thay đổi. Thị trường khởi sắc từ 9/10: vàng tăng 800.000 đồng/lượng vào buổi sáng, lên 140,8-143,8 triệu đồng/lượng, rồi tăng tiếp 1 triệu đồng/lượng trong buổi chiều, đạt 141,8-144,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 10/10, giá giữ nguyên mức cuối ngày trước đó. Tính từ đầu tuần, vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; khoảng cách mua-bán vẫn là 3 triệu đồng/lượng. Theo tỷ giá Vietcombank hôm nay, vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

USD mạnh, lãi suất và lạm phát gây sức ép

Vàng quốc tế phục hồi nhờ lực mua khi giá xuống thấp, sau lúc chạm đáy hai tháng. Trong phiên 9/10, giá giao ngay tăng 1,5%, lên 4.194,36 USD/ounce; hợp đồng giao tháng 12 của Mỹ tăng 1,4%, chốt ở 4.216,3 USD/ounce. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp, đưa giá lên mức cao nhất trong một tuần.

Biên bản cuộc họp Fed tháng 9 cho thấy các nhà hoạch định chính sách chưa đồng thuận về lý do cần tăng lãi suất. Một số người muốn kiểm soát tác động từ giá năng lượng và hàng hóa, trong khi nhóm cứng rắn cho rằng cần tăng lãi suất để ngăn lạm phát do nhu cầu cao. Chiến lược gia hàng hóa Nitesh Shah của WisdomTree nói biên bản chưa đưa ra lộ trình lãi suất rõ ràng; ông cũng cho rằng nợ công tăng và lợi suất cao có thể thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như tài sản thay thế tiền giấy và tài sản do chính phủ phát hành.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho rằng cần tăng lãi suất thêm để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Theo FedWatch của CME, thị trường định giá xác suất 19% Fed tăng lãi suất trong tháng 10 và 84% có ít nhất một lần tăng 25 điểm cơ bản trước tháng 12. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller ngày 8/10 nói ngân hàng trung ương có thể tiếp tục tăng lãi suất, nhưng vẫn linh hoạt về tốc độ và chưa loại trừ khả năng giữ nguyên trong tháng 10.

Nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ chững lại trong tuần khi giá phục hồi. Giao dịch tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, cũng trầm lắng do tuần giao dịch bị rút ngắn bởi kỳ nghỉ lễ.

CPI có thể định hướng nhịp biến động tiếp theo

Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, xem số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố tuần tới là yếu tố có thể tạo biến động lớn. Nếu lạm phát dai dẳng khiến Fed bước vào chu kỳ tăng lãi suất mạnh hơn, vàng giao ngay có thể kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Ở tầm nhìn dài hơn, Metals Focus dự báo giá vàng lập các kỷ lục mới trong năm 2027, với mức bình quân 5.330 USD/ounce, khi nhà đầu tư tìm tài sản thay thế các kênh truyền thống định giá bằng USD. TD Securities tiếp tục dự báo vàng vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2027, nhờ dòng tiền duy trì từ các quỹ ETF và nhu cầu của nhà đầu tư tự do.