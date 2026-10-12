Giá vàng đầu tuần 'bứt phá', chuyên gia dự đoán giá vàng tuần này ra sao

Giá vàng thế giới nhích lên 4.204 USD/ounce sáng 12/10, trong khi 50% chuyên gia Phố Wall trong khảo sát Kitco kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần này.

Giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới với sự phục hồi. Lúc 7h21 sáng 12/10, giá vàng giao ngay đạt 4.204 USD/ounce, tăng khoảng 0,34% so với phiên trước, nối tiếp đà phục hồi cuối tuần qua.

Trong nước, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chưa thay đổi so với lúc chốt tuần.

Tuần trước, giá vàng giao ngay mở cửa quanh 4.142 USD/ounce rồi lùi về đáy khoảng 4.066 USD/ounce khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, trong bối cảnh thị trường lo ngại Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Về cuối tuần, vàng hồi phục nhờ USD suy yếu, lợi suất giảm và giá dầu đi xuống sau các thông tin tích cực về đàm phán Mỹ - Iran. Giá có lúc chạm đỉnh tuần 4.207 USD/ounce, rồi chốt tuần quanh ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce.

Giá vàng tuần này được nhiều chuyên gia đánh giá có triển vọng tăng. Ảnh minh họa

Với tuần này, khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy trong 14 chuyên gia Phố Wall, 7 người (50%) dự báo giá vàng tăng, 2 người (14%) dự báo giảm và 5 người (36%) cho rằng giá đi ngang hoặc chưa xác định xu hướng.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, trong 206 lượt bình chọn có 45% kỳ vọng giá tăng, 37% dự báo giảm và 18% nhận định đi ngang.

Ông James Stanley, chiến lược gia tại Forex.com, cho rằng thị trường có thể đã trải qua nhịp bán tháo mang tính đầu hàng, với dấu hiệu lực mua xuất hiện quanh vùng 4.000 USD/ounce.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cũng kỳ vọng giá tăng khi thị trường tin Fed sẽ không nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, dù lợi suất trái phiếu và đồng USD mạnh có thể hạn chế đà đi lên.

Ông Alex Kuptsikevich của FxPro cho rằng vàng còn dư địa tăng trong vài tuần tới, với vùng cản kỹ thuật tiếp theo ở 4.300-4.350 USD/ounce, nhưng cảnh báo rủi ro từ nợ châu Âu và sức mạnh của USD.

Ở chiều thận trọng hơn, ông Marc Chandler của Bannockburn Global Forex cho rằng vàng nhiều lần vượt 4.200 USD/ounce trong phiên nhưng đều gặp lực bán, và cần lấy lại mốc 4.230 USD/ounce để phát tín hiệu hình thành đáy. Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá tiếp tục dao động trong biên độ cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Tâm điểm của tuần là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ, cùng phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, dự báo số liệu lạm phát có thể cao hơn kỳ vọng do giá năng lượng tăng, đồng thời lưu ý vàng hiện phụ thuộc nhiều vào thị trường trái phiếu và lợi suất. Theo ông, giao dịch tự động cũng có thể khiến giá phản ứng nhanh và biến động mạnh trước thông tin mới.

Ngoài vàng miếng, vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.