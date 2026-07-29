Khả Ngân thay đổi ra sao sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật?

Từ hình ảnh hot girl đến diễn viên, ca sĩ, Khả Ngân liên tục làm mới mình với các dự án nghệ thuật.

Trên trang cá nhân, Khả Ngân vừa giới thiệu ca khúc "Cảm ơn vì những gì đã qua", xem đây là món quà sinh nhật dành cho bản thân và những người đã đồng hành trên hành trình trưởng thành.

Cô viết: "Cảm ơn vì những gì đã qua/ Cảm ơn vì những người đã xa", đồng thời cho biết ca khúc gửi gắm sự biết ơn với những trải nghiệm, từ niềm vui đến mất mát, đã giúp mình mạnh mẽ hơn. Theo bài đăng trên Facebook, nữ nghệ sĩ mong sản phẩm sẽ trở thành lời động viên dành cho những ai từng đi qua biến cố và học cách bước tiếp.

Khả Ngân trở lại với âm nhạc sau khoảng 6 năm bằng ca khúc "Cảm ơn vì những gì đã qua". Ảnh: FB Khả Ngân.

Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Khả Ngân sau khoảng 6 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Theo Tiền Phong, năm 2020, cô phát hành "Cô gái Việt Nam", ca khúc do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác, Khắc Hưng hòa âm phối khí.

Ít lâu sau, nữ nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu "Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa", tác phẩm được Trang Pháp viết riêng. Hai sản phẩm đánh dấu giai đoạn Khả Ngân thử sức ở lĩnh vực ca hát.

Ngoài âm nhạc, diễn xuất là lĩnh vực Khả Ngân dành nhiều tâm huyết. Sinh năm 1997, cô được công chúng biết đến từ hình ảnh hot girl trước khi lấn sân sang người mẫu, dẫn chương trình và phim ảnh.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, cô ghi dấu qua các tác phẩm "Lật mặt 2: Phim trường", "Hậu duệ mặt trời", "100 ngày bên em", "11 tháng 5 ngày" và "Gia đình mình vui bất thình lình".

Theo Znews, vai Tuệ Nhi trong "11 tháng 5 ngày" được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Khả Ngân. Nhân vật ban đầu gây tranh cãi bởi tính cách bốc đồng, nhưng dần chiếm được thiện cảm khi có sự chuyển biến rõ nét về tâm lý.

Znews đánh giá nữ diễn viên tiến bộ trong khả năng thể hiện nội tâm và tạo phản ứng ăn ý với bạn diễn Thanh Sơn, dù vẫn còn hạn chế ở phần đài từ. Màn hóa thân này cũng giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều Vàng 2021.

Vai Tuệ Nhi trong phim "11 tháng 5 ngày" giúp Khả Ngân giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều Vàng 2021. Ảnh: FB Khả Ngân.

Trò chuyện với Báo Thế giới và Việt Nam, Khả Ngân cho biết giải thưởng là sự ghi nhận cho gần 10 năm bền bỉ theo nghề, đồng thời tiếp thêm niềm tin để cô gắn bó với diễn xuất.

Sau thành công của "11 tháng 5 ngày", Khả Ngân tiếp tục tái hợp Thanh Sơn trong "Gia đình mình vui bất thình lình". Nữ diễn viên cho biết áp lực lớn nhất là xây dựng hình ảnh Trâm Anh đủ khác biệt để không lặp lại thành công của Tuệ Nhi. Vì vậy, Khả Ngân thường xem lại từng cảnh quay nhằm điều chỉnh biểu cảm, cách thoại và nhịp diễn. Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm, Khả Ngân khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Bên cạnh phim truyền hình, Khả Ngân còn góp mặt trong "Vạn dặm yêu em" (Love In Vietnam), dự án hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Ấn Độ. Theo VOV, bộ phim đã phát hành tại Ấn Độ và Hàn Quốc trước khi dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 1/2026. Trong tác phẩm, cô vào vai Linh, một nghệ sĩ Việt Nam có chuyện tình với chàng trai Ấn Độ giữa bối cảnh giao thoa văn hóa của hai quốc gia.

Khả Ngân vào vai Linh trong phim "Vạn dặm yêu em" (Love In Vietnam), dự án hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ảnh: FB Khả Ngân.

Năm 2025 là giai đoạn Khả Ngân đối mặt với không ít khó khăn khi một số kế hoạch bị trì hoãn. Bước sang đầu năm 2026, cô xuất hiện trong buổi đọc kịch bản cho dự án mới nhưng chưa tiết lộ thêm thông tin về vai diễn cũng như thời điểm ra mắt.

Nữ diễn viên sinh năm 1997 thử sức với ca hát bên cạnh sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: FB Khả Ngân.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Khả Ngân đóng phim Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV.