Đề Toán vào 10 Hà Nội 2026: Dự đoán dễ đạt 7 điểm, khó chạm mốc 10

Giáo viên dự đoán, phổ điểm môn Toán thi vào 10 của Hà Nội khoảng 6,5-7,5 điểm, mặt bằng chung giảm từ 0,25 đến 0,5 điểm so với năm trước.

Sáng 31/5, gần 124.000 sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành đề Toán thi lớp 10 trong 120 phút. Đề thi gồm 5 câu hỏi tự luận, bao quát các kiến thức đại số, hình học và bài toán thực tế.

Kết thúc bài thi, nhiều thí sinh nhận xét đề thi bám sát chương trình, cấu trúc quen thuộc, các câu hỏi cơ bản vừa sức nên có thể đạt mức điểm khá. Tuy nhiên, đề vẫn có tính phân hóa ở những câu vận dụng và bài toán thực tế, đặc biệt là câu cuối, khiến không ít em gặp khó khăn khi hướng tới điểm cao.

Dễ đạt điểm khá, khó chạm mốc điểm tuyệt đối

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán tại Hà Nội nhận định, đề thi Toán vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 có cấu trúc và nội dung tương tự đề thi năm trước, lựa chọn hướng ra đề an toàn nên khá quen thuộc với học sinh. Tuy nhiên, mức độ phân hóa được nâng lên ở một số ý (ý b,c Câu IV.2 đường tròn, câu V).

Thầy giáo Trần Mạnh Tùng. Ảnh: NVCC.

Theo thầy Tùng, với đề thi này, học sinh có học lực trung bình có thể đạt khoảng 6-7 điểm do phần lớn câu hỏi ở mức độ tương đồng với năm 2025. Học sinh khá có khả năng đạt 7-8 điểm nếu biết vận dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết vấn đề, trong khi nhóm học sinh giỏi có thể đạt từ 8-9 điểm nhờ khả năng vận dụng sâu và kỹ năng làm bài tốt. Điểm 9,5 và điểm 10 được dự báo sẽ không nhiều.

“Phổ điểm sẽ tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5-7,5 điểm và mặt bằng điểm Toán năm nay có thể giảm từ 0,25 đến 0,5 điểm so với năm trước”, thầy Tùng dự đoán.

Bên cạnh những ưu điểm, thầy Tùng cho rằng đề thi vẫn bộc lộ một số hạn chế. Theo đó, khoảng 8 điểm đầu của đề gần như đi theo cấu trúc quen thuộc của năm trước, khiến học sinh có thể dễ dàng “đọc vị” dạng câu hỏi, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tình trạng học theo khuôn mẫu, học tủ và làm giảm cơ hội phát huy tính sáng tạo, khả năng vận dụng linh hoạt.

Đối với các bài toán thực tế, tình huống quá đơn giản, dẫn đến các phương trình bậc 1. Các tình huống này cũng tương tự ở đề năm ngoái. Ngoài ra, còn thiếu tính thực tiễn. Ví dụ như Câu V. Phần thưởng mặc định trước mà không phụ thuộc vào năng suất hay sự cố gắng.

Đề thi không đánh đố, vững kiến thức có thể hoàn thành khoảng 75-80%

Thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên Toán Trường Phổ thông liên cấp Vinschool, nhận định đề thi chính thức môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026-2027 có cấu trúc không thay đổi nhiều so với đề thi năm học 2025-2026. Nếu đề thi năm trước được đánh giá là bước chuyển mạnh từ kiểm tra kỹ thuật sang đánh giá năng lực vận dụng thì đề năm nay tiếp tục củng cố xu hướng đó.

Thí sinh rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi môn cuối. Ảnh: Hạnh Hoa.

Điểm đáng chú ý của đề thi là phần lớn các bài toán thực tế không chỉ dừng ở việc "đọc hiểu ngữ cảnh" mà yêu cầu học sinh thiết lập mô hình toán học, lựa chọn công cụ phù hợp rồi giải quyết vấn đề. Điều này phản ánh rõ tinh thần của chương trình mới: Đánh giá khả năng học sinh sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết các tình huống trong đời sống.

Về tỷ lệ độ khó, các câu hỏi ở mức độ nhận biết chiếm khoảng 20-25%, chủ yếu yêu cầu học sinh ghi nhớ công thức và quy tắc. Mức độ thông hiểu chiếm khoảng 30%, đòi hỏi học sinh nắm được bản chất kiến thức và thực hiện các bước giải quen thuộc. Khoảng 30% nội dung thuộc mức độ vận dụng, yêu cầu học sinh kết nối nhiều kiến thức hoặc mô hình hóa tình huống. Trong khi đó, mức độ vận dụng cao chiếm khoảng 15-20%, tập trung ở câu IV.2b (chứng minh góc vuông), câu IV.2c (chứng minh tam giác cân) và câu V với yêu cầu thiết lập mô hình tối ưu hóa, tìm giá trị nhỏ nhất.

Đánh giá tổng thể, đề thi đáp ứng được yêu cầu kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh và bảo đảm tính phân hóa. Hàm lượng kiến thức và kỹ năng cơ bản trong đề khá cao, không mang tính đánh đố.

Học sinh có quá trình ôn luyện đầy đủ, thực hành tốt các dạng toán cơ bản và làm bài cẩn thận hoàn toàn có thể hoàn thành khoảng 75-80% đề thi trong thời gian làm bài. Bên cạnh đó, các câu hỏi phân hóa được thiết kế ở mức hợp lý, vẫn tạo cơ hội để học sinh tư duy, tìm hướng giải thay vì gây khó khăn quá mức.

