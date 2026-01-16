Ưỡn ẹo tạo dáng phản cảm với màu áo lính, nhóm nữ sinh nhận chỉ trích nặng nề

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một nhóm nữ sinh trong kỳ học quân sự có những cách tạo dáng bị cho là thiếu chuẩn mực khi khoác trên mình bộ quân phục trang nghiêm. Hành động này đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, trong các tấm hình được lan truyền, nhóm nữ sinh vẫn mặc quần quân phục nhưng đã biến tấu phần áo bằng cách vén cao để lộ vòng eo, chọn những tư thế đứng uốn éo, đẩy hông quá đà nhằm khoe đường cong cơ thể.

Một bài viết chỉ trích nhóm nữ sinh tạo dáng phản cảm trong bộ quân phục (Ảnh chụp màn hình).

Dù bối cảnh là trong doanh trại và môi trường giáo dục quốc phòng, những hình ảnh này lại giống như đang chụp ảnh thời trang gợi cảm hơn là tác phong của một sinh viên đang rèn luyện kỷ luật.

Ngay sau khi đăng tải, các bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự bất bình trước thái độ "cợt nhả" với màu áo lính.

Nhiều bình luận nhấn mạnh rằng quân phục không chỉ là quần áo thông thường mà còn đại diện cho sự trang nghiêm, kỷ luật của quân đội. Việc "khoe thân" trong bộ đồ này được coi là hành động xúc phạm hình ảnh người lính cũng như thiếu tôn trọng môi trường quân ngũ.

Một tài khoản chia sẻ: "Đây là môi trường giáo dục, cần tác phong chuẩn mực, thanh lịch. Làm như vậy là rất phản cảm và không phù hợp."

Bên cạnh đó, không ít người cảm thấy "đáng sợ" khi thấy một bộ phận giới trẻ coi việc ăn mặc nhạy cảm ở nơi uy nghiêm là điều bình thường. Một cư dân mạng gay gắt: "Các bạn đẹp các bạn có quyền khoe, nhưng làm ơn hãy chọn đúng nơi đúng trang phục. Đây là nơi uy nghiêm chứ không phải sàn diễn thời trang."

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng đưa ra lời khuyên chân thành cho các bạn sinh viên. Việc sở hữu một vóc dáng đẹp và mong muốn được khoe cái đẹp ấy không có gì là sai, nhưng cách phô diễn nó cần phải đặt đúng bối cảnh. "Các em đi biển chụp ảnh bikini không ai nói gì, nhưng xin đừng làm vậy trong doanh trại. Các em là sinh viên, là tầng lớp trí thức, cần có nhận thức đúng đắn hơn về giới hạn của sự gợi cảm" - một người dùng mạng bày tỏ.

Nhiều người để lại bình luận chỉ trích nhóm nữ sinh có hành động phản cảm.

Thực tế, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, những đoạn clip “đu trend” trong kỳ học quân sự của sinh viên xuất hiện ngày càng dày đặc. Với mục đích thu hút lượt xem và tương tác, nhiều bạn trẻ không ngần ngại thực hiện các điệu nhảy gợi cảm, những màn biến hình "lột xác" từ quân phục sang đồ hở hang, hoặc dàn dựng những tình huống nhí nhố ngay tại thao trường.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh nhiều sinh viên của một trường đại học trong khóa học Quốc phòng và An ninh đã có những hành vi đi đứng thiếu chuẩn mực khi mặc đồ quân sự cũng từng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Theo đó, có nhiều sinh viên mặc đồ quân sự mang giày cao gót, đi đứng mang tính chất "biểu diễn" được nhiều người hưởng ứng, trong đó có cả sinh viên và cô giáo.

Đoạn video này cũng từng dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhà trường sau đó cũng đã phải lên tiếng rút kinh nghiệm sâu sắc về sự việc trên và cam kết sẽ không để ra xảy ra trường hợp tương tự.

Sự việc nhóm nữ sinh tạo dáng phản cảm chụp hình với quân phục không chỉ dừng lại ở vài tấm hình "sống ảo" trên mạng xã hội, mà còn đặt ra dấu hỏi về nhận thức của một bộ phận sinh viên hiện nay. Cần hiểu rằng sự sáng tạo và cá tính luôn được tôn trọng, nhưng nó phải nằm trong khuôn khổ đạo đức và phù hợp với hoàn cảnh. Một trí thức trẻ thực thụ là người biết chọn lọc giá trị để phô diễn, biết tôn trọng những giá trị chung của cộng đồng và quốc gia.