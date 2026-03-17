Hà Nội tăng tốc xây bể điều tiết ngầm chống ngập trước mùa mưa

Hà Nội đang tăng tốc thi công hai bể điều tiết ngầm tại chợ Hàng Da và dốc cầu Đuống nhằm tăng khả năng thoát nước, giảm ngập úng trước mùa mưa bão 2026.

Để chủ động ứng phó mùa mưa bão năm 2026, TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công hai bể điều tiết ngầm tại khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và dốc cầu Đuống (xã Phù Đổng). Đây là hai công trình nằm trong danh mục 10 dự án hạ tầng cấp bách được thành phố triển khai nhằm tăng cường năng lực thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng khi mưa lớn.

Theo kế hoạch, bể điều tiết ngầm tại khu vực chợ Hàng Da được xây dựng với quy mô lớn, kỳ vọng góp phần cải thiện tình trạng ngập cục bộ tại nhiều tuyến phố thuộc khu vực phố cổ. Công trình sẽ lắp đặt ba hàng cống bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, có kích thước dài khoảng 51,4m, rộng 14,9m và cao 4,5m. Hai đầu bể được thi công bằng bê tông toàn khối nhằm đảm bảo kết cấu ổn định và khả năng vận hành lâu dài.

Khu vực xây dựng bể ngầm chống ngập tại khu vực trước chợ Hàng Da, phường Hoàn Kiếm (Ảnh: Thanh Tú).

Để thi công công trình này, đơn vị thi công phải đào sâu khoảng 6,5m so với mặt đường hiện hữu. Sau khi hoàn thành, bể điều tiết được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đáng kể cho hệ thống thoát nước tại các tuyến phố thường xuyên xảy ra ngập úng như Đường Thành, Bát Đàn và một số khu vực lân cận mỗi khi Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Điểm đáng chú ý tại công trình chợ Hàng Da là việc áp dụng công nghệ lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn thay vì thi công bê tông toàn khối tại chỗ như phương án truyền thống. Tổng cộng có 48 cấu kiện cống được lắp ghép để tạo thành hệ thống bể điều tiết ngầm hoàn chỉnh.

Theo các đơn vị thi công, phương án này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân tại khu vực phố cổ – nơi có mật độ phương tiện và hoạt động thương mại cao. Việc thi công nhanh gọn cũng hạn chế bụi, tiếng ồn và các tác động môi trường trong quá trình xây dựng.

Song song với công trình tại phường Hoàn Kiếm, dự án bể điều tiết ngầm tại khu vực dốc cầu Đuống (xã Phù Đổng) cũng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Bể có dung tích khoảng 1.800m³, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 6,7 tỷ đồng.

Công trường thi công bể ngầm tại khu vực dốc cầu Đuống (Ảnh: Thanh Tú).

Theo thiết kế, bể điều tiết này có độ sâu khoảng 6m, được trang bị hai máy bơm công suất lớn cùng hệ thống cống thoát nước kích thước lớn. Khu vực dốc cầu Đuống lâu nay thường xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa lớn do cao độ mặt đường thấp, khiến việc thoát nước gặp nhiều khó khăn.

Sau khi hoàn thành, bể điều tiết ngầm sẽ giúp thu gom và điều tiết lượng nước mưa trong thời gian ngắn, từ đó giảm áp lực cho hệ thống cống thoát nước hiện hữu, góp phần hạn chế tình trạng ngập cục bộ tại khu vực này.

Theo thông tin từ các đơn vị liên quan, tiến độ thi công của cả hai công trình đang được kiểm soát chặt chẽ. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tổ chức thi công liên tục nhằm đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Mục tiêu của thành phố là đưa các bể điều tiết ngầm này vào vận hành trước ngày 30/4, qua đó góp phần nâng cao năng lực chống ngập cho hệ thống hạ tầng thoát nước đô thị, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội thường xuyên ghi nhận những trận mưa lớn trong mùa mưa bão những năm gần đây.