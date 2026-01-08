Tranh cãi trào lưu thuê 'soái ca' cưỡi mô tô chở đi dạo đêm ở TP HCM

Trào lưu thuê trai đẹp chở đi dạo phố trên chiếc xe phân khối lớn đang rầm rộ ở TP HCM khiến nhiều chị em không ngần ngại 'xuống tiền' để có clip sống ảo.

Những ngày qua, lướt các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Facebook, người dùng không khó để bắt gặp những đoạn clip ngắn đầy lôi cuốn: một cô gái trẻ trong trang phục sành điệu, ngồi sau tay lái của một chàng trai có ngoại hình "cực phẩm", cả hai cùng lướt đi trên những cung đường rực rỡ ánh đèn của Sài Gòn.

Những thước phim nói trên được quay bằng kỹ thuật slow-motion (quay chậm), bắt trọn những khoảnh khắc tóc bay trong gió, ánh mắt tự tin hay những cái ôm nhẹ đầy tình tứ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Đi kèm với đó là âm nhạc bắt tai và màu phim đậm chất điện ảnh, tạo nên một cảm giác tự do, phóng khoáng và sang chảnh.

Trào lưu thuê trai đẹp chở đi dạo phố rầm rộ thời gian gần đây.

Những clip này nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận "xin info", khiến người xem không khỏi thích thú, tò mò và khao khát được một lần trở thành nhân vật chính trong khung hình lung linh đó.

Trào lưu này thực chất không mới trên thế giới, nó bắt nguồn từ các thành phố lớn tại Trung Quốc, đặc biệt là Trùng Khánh - nơi được mệnh danh là "thành phố 8D" với những cung đường trên cao uốn lượn. Những đoạn video ghi lại cảnh các cô gái trẻ ngồi sau những tay lái điển trai trên các dòng xe đắt đỏ như Ducati, BMW hay Kawasaki đã tạo nên một cơn sốt "ngôn tình" ngoài đời thực trước khi chính thức du nhập và bùng nổ tại Việt Nam.

Trào lưu bắt nguồn từ Trùng Khánh.

Tại TP.HCM, dịch vụ này nhanh chóng được "chuyên nghiệp hóa" để phục vụ nhu cầu sống ảo của giới trẻ. Không đơn thuần là một chuyến đi dạo, đây là một gói trải nghiệm hình ảnh trọn gói. Khách hàng thường phải chi trả từ 1,5 triệu đến hơn 4 triệu đồng cho một lượt trải nghiệm kéo dài khoảng 1-2 giờ. Đổi lại, họ được ngồi sau một "rider" có ngoại hình như người mẫu và có cả một ê-kíp đi kèm để quay phim, chụp ảnh, hậu kỳ bằng các thiết bị chuyên dụng như máy ảnh cao cấp hay drone để sản xuất ra những đoạn clip chuyên nghiệp như phim điện ảnh.

Lý giải cho sức hút mạnh mẽ này, nhiều người cho rằng nó đánh trúng vào nhu cầu khẳng định bản thân và mong muốn được trải nghiệm cảm giác mới lạ của phụ nữ hiện đại. Một khách hàng chia sẻ: "Cảm giác gió tạt qua người khi lướt qua những tòa cao ốc lung linh, bên cạnh là một người lái xe phong cách khiến mình thấy mình như nữ chính trong một bộ phim. Đó là sự hưởng thụ cá nhân mà mình thấy xứng đáng." Việc các video này viral cũng vô tình trở thành một cách quảng bá vẻ đẹp hiện đại của Sài Gòn về đêm một cách đầy nghệ thuật.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của dịch vụ này cũng kéo theo những tranh luận gay gắt trên các diễn đàn mạng xã hội. Phía ủng hộ coi đây là một loại hình dịch vụ giải trí văn minh, đáp ứng nhu cầu tinh thần và tạo điều kiện cho những người đam mê mô tô có thêm thu nhập. Họ cho rằng nếu người lái có đầy đủ bằng lái, xe chính chủ và cả hai đều tuân thủ luật lệ giao thông thì đây là một giao dịch "thuận mua vừa bán" bình thường.

Ngược lại, luồng ý kiến phản đối lại đưa ra những góc nhìn đầy lo ngại. Vấn đề lớn nhất chính là an toàn giao thông. Để có những khung hình "để đời", nhiều khách hàng và người lái đã thực hiện những hành động nguy hiểm như buông tay lái tạo dáng, đứng hẳn lên yên xe khi xe đang chạy hoặc dừng đỗ trái phép trên các cây cầu lớn như cầu Ba Son để quay phim. Điều này không chỉ đe dọa tính mạng của người trong cuộc mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Ngoài ra, nhiều người cũng chỉ trích việc chi một số tiền lớn chỉ để đổi lấy vài giây "hào nhoáng" trên mạng là sự phô trương quá đà và có thể dẫn đến những biến tướng không lành mạnh trong dịch vụ thuê người đi cùng.

Nhiều người bày tỏ sự quan ngại trước trào lưu thuê trai đẹp chở đi dạo phố.

Có thể thấy, trào lưu thuê "soái ca" mô tô dạo phố đêm là một nét chấm phá mới mẻ, thể hiện sự năng động của nhịp sống đô thị. Tuy nhiên, ranh giới giữa một trải nghiệm văn hóa và hành vi vi phạm pháp luật là rất mong manh. Để trào lưu này không trở thành "cái gai" trong mắt dư luận, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ pháp luật của cả người cung cấp dịch vụ lẫn người trải nghiệm, để những thước phim đẹp không phải đánh đổi bằng sự an toàn của cá nhân và cộng đồng.