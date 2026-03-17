Người dân di chuyển thế nào khi nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung bị chắn?

Từ ngày 18/3, Hà Nội rào chắn nhiều vị trí tại nút Cổ Linh - Đàm Quang Trung (phường Long Biên) để đảm bảo an toàn thi công hầm chui đến tháng 4/2027.

Bình Nguyên

Sáng 17/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đã cấp phép thi công rào chắn nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung để phục vụ giai đoạn 2 của Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Các hạng mục gồm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mặt đường, thi công hệ thống thoát nước, lắp đặt hào kỹ thuật, trạm bơm và xây dựng các phần hầm kín, hầm hở trên đường Đàm Quang Trung. Dự án được phép thi công từ ngày 18/3/2026 đến hết ngày 30/4/2027.

Nút giao Cổ Linh. Ảnh Phùng Quang/Nguồn VTV

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội được phép rào chắn nhiều vị trí trên đường Đàm Quang Trung để thi công hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục hầm chui.

Cụ thể, tại khu vực gần cầu Vĩnh Tuy (từ Km0+180 đến Km0+220), rào chắn hai chiều để thi công cống ngang, cống thoát nước và hào kỹ thuật; phần mặt đường còn lại mỗi bên khoảng 8,5m cho phương tiện lưu thông.

Tiếp đó, đoạn Km0+320–Km0+360 được rào chắn để xén vỉa hè, mở rộng lòng đường, phương tiện lưu thông mỗi bên khoảng 17,5m. Khu vực gầm cầu vượt Cổ Linh cũng bị rào chắn dải phân cách để mở rộng mặt đường, phần lưu thông còn khoảng 7,5m.

Tại khu vực từ Km0+400 đến Km0+475, hai bên tuyến đường Đàm Quang Trung (hướng cầu Vĩnh Tuy đi Quốc lộ 5) được rào chắn để thi công trạm bơm, cống hộp và hệ thống thoát nước; mặt đường còn lại khoảng 13,5m cho xe lưu thông.

Đoạn Km0+800–Km0+840 rào chắn hai chiều để đấu nối cống và di chuyển hệ thống cấp nước, phương tiện lưu thông mỗi bên khoảng 11m.

Đáng chú ý, đoạn từ Km0+160 đến Km0+310 sẽ rào chắn quy mô lớn để thi công hầm hở, phần đường còn lại hai bên khoảng 15m. Trong khi đó, đoạn Km0+410 đến Km0+860 phía Quốc lộ 5 cũng được rào chắn dài để thi công hầm kín và hầm hở, đảm bảo mỗi bên còn khoảng 13,5m cho phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, một số vị trí nút giao và khu vực mở rộng góc ngã tư cũng được rào chắn cục bộ để đấu nối hệ thống cống và thi công trạm bơm, với mặt đường còn lại từ khoảng 10,5m đến 12,5m.

Điều chỉnh giao thông tại nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung

Trong thời gian thi công, nút giao sẽ chuyển từ điều khiển bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông liên tục bằng dải phân cách di động. Các phương tiện không đi thẳng qua nút mà phải rẽ phải và quay đầu tại các điểm quy định.

Cụ thể, từ Cổ Linh (hướng cầu Long Biên) đi Quốc lộ 5, phương tiện rẽ phải vào Đàm Quang Trung, quay đầu dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hoặc đi qua cầu vượt Cổ Linh để sang nút Thạch Bàn.

Từ Cổ Linh (hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) đi cầu Vĩnh Tuy, phương tiện rẽ phải vào Đàm Quang Trung để quay đầu hoặc đi qua cầu vượt rồi quay đầu tại nút Cổ Linh – Trần Đăng Khoa.

Đồng thời, rào chắn đầu phố Trạm giao với Đàm Quang Trung để hạn chế xung đột giao thông; các phương tiện khu vực này được hướng dẫn đi theo các tuyến nhánh lân cận.

Tốc độ tối đa trên cầu Vĩnh Tuy (hướng Long Biên) giảm còn 40km/h tại khu vực gần công trường. Đầu phố Trạm giao với Đàm Quang Trung bị rào chắn hoàn toàn để tránh xung đột giao thông. Biển báo từ xa sẽ hướng dẫn phương tiện đi vào các tuyến lân cận như Vũ Lập, Nguyễn Ngọc Chân, Huỳnh Tấn Phát để giảm tải.

Lực lượng phân luồng được bố trí 24/24h. Xe phục vụ thi công chỉ hoạt động ban đêm (từ 22-5h). Công trường phải kiểm soát bụi, bảo đảm vệ sinh môi trường. Dự án thi công đến hết 30/4/2027, người dân cần tuân thủ hướng dẫn khi lưu thông qua khu vực.

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vẫn còn nhiều hạng mục dang dở

Nhiều phần việc tại dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vẫn dang dở: Đường gom chưa thảm nhựa, vỉa hè ngổn ngang sau khi thông xe kỹ thuật phần hầm chui.

Theo tìm hiểu của PV, dự án hầm chui tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng (Vành đai 2,5) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng các hạng mục hạ tầng trên mặt đất. Sau khi thông xe phần hầm vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua để giảm áp lực giao thông, chủ đầu tư hiện yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực để hoàn tất toàn bộ dự án trong tháng 3.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng với thời gian thi công kéo dài khoảng 4 năm. Mặc dù phần hầm chui đã phục vụ phương tiện đi lại, tuy nhiên hạ tầng trên bề mặt nút giao vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Việc hoàn trả mặt đường và hoàn thiện cảnh quan hiện đang là ưu tiên hàng đầu của đơn vị thi công.
Cận cảnh hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng trước ngày thông xe

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 10/2, hầm chui Kim Đồng thực hiện thông xe kỹ thuật.

Các đơn vị thi công đang nước rút triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục, quyết tâm đảm bảo thông xe kỹ thuật toàn tuyến vành đai 2,5 từ hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đến Đầm Hồng và đến Quốc lộ 1A vào ngày 10/2. Theo kế hoạch, dự kiến ngày 10/2, hầm chui Kim Đồng thực hiện thông xe kỹ thuật.

Thông xe hầm chui nút giao thông hiện đại nhất TP HCM

Hầm chui HC1-02 là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao An Phú. Việc thông xe kỳ vọng sẽ giảm 80% ùn tắc tại khu vực này.

Sáng 2/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (BQL) tổ chức thông xe hầm chui hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP HCM). Đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng ở cửa ngõ phía Đông kết nối vào cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD).

