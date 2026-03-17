Người dân di chuyển thế nào khi nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung bị chắn?

Từ ngày 18/3, Hà Nội rào chắn nhiều vị trí tại nút Cổ Linh - Đàm Quang Trung (phường Long Biên) để đảm bảo an toàn thi công hầm chui đến tháng 4/2027.

Sáng 17/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đã cấp phép thi công rào chắn nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung để phục vụ giai đoạn 2 của Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Các hạng mục gồm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mặt đường, thi công hệ thống thoát nước, lắp đặt hào kỹ thuật, trạm bơm và xây dựng các phần hầm kín, hầm hở trên đường Đàm Quang Trung. Dự án được phép thi công từ ngày 18/3/2026 đến hết ngày 30/4/2027.

Nút giao Cổ Linh. Ảnh Phùng Quang/Nguồn VTV

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội được phép rào chắn nhiều vị trí trên đường Đàm Quang Trung để thi công hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục hầm chui.

Cụ thể, tại khu vực gần cầu Vĩnh Tuy (từ Km0+180 đến Km0+220), rào chắn hai chiều để thi công cống ngang, cống thoát nước và hào kỹ thuật; phần mặt đường còn lại mỗi bên khoảng 8,5m cho phương tiện lưu thông.

Tiếp đó, đoạn Km0+320–Km0+360 được rào chắn để xén vỉa hè, mở rộng lòng đường, phương tiện lưu thông mỗi bên khoảng 17,5m. Khu vực gầm cầu vượt Cổ Linh cũng bị rào chắn dải phân cách để mở rộng mặt đường, phần lưu thông còn khoảng 7,5m.

Tại khu vực từ Km0+400 đến Km0+475, hai bên tuyến đường Đàm Quang Trung (hướng cầu Vĩnh Tuy đi Quốc lộ 5) được rào chắn để thi công trạm bơm, cống hộp và hệ thống thoát nước; mặt đường còn lại khoảng 13,5m cho xe lưu thông.

Đoạn Km0+800–Km0+840 rào chắn hai chiều để đấu nối cống và di chuyển hệ thống cấp nước, phương tiện lưu thông mỗi bên khoảng 11m.

Đáng chú ý, đoạn từ Km0+160 đến Km0+310 sẽ rào chắn quy mô lớn để thi công hầm hở, phần đường còn lại hai bên khoảng 15m. Trong khi đó, đoạn Km0+410 đến Km0+860 phía Quốc lộ 5 cũng được rào chắn dài để thi công hầm kín và hầm hở, đảm bảo mỗi bên còn khoảng 13,5m cho phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, một số vị trí nút giao và khu vực mở rộng góc ngã tư cũng được rào chắn cục bộ để đấu nối hệ thống cống và thi công trạm bơm, với mặt đường còn lại từ khoảng 10,5m đến 12,5m.

Điều chỉnh giao thông tại nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung

Trong thời gian thi công, nút giao sẽ chuyển từ điều khiển bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông liên tục bằng dải phân cách di động. Các phương tiện không đi thẳng qua nút mà phải rẽ phải và quay đầu tại các điểm quy định.

Cụ thể, từ Cổ Linh (hướng cầu Long Biên) đi Quốc lộ 5, phương tiện rẽ phải vào Đàm Quang Trung, quay đầu dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hoặc đi qua cầu vượt Cổ Linh để sang nút Thạch Bàn.

Từ Cổ Linh (hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) đi cầu Vĩnh Tuy, phương tiện rẽ phải vào Đàm Quang Trung để quay đầu hoặc đi qua cầu vượt rồi quay đầu tại nút Cổ Linh – Trần Đăng Khoa.

Đồng thời, rào chắn đầu phố Trạm giao với Đàm Quang Trung để hạn chế xung đột giao thông; các phương tiện khu vực này được hướng dẫn đi theo các tuyến nhánh lân cận.

Tốc độ tối đa trên cầu Vĩnh Tuy (hướng Long Biên) giảm còn 40km/h tại khu vực gần công trường. Đầu phố Trạm giao với Đàm Quang Trung bị rào chắn hoàn toàn để tránh xung đột giao thông. Biển báo từ xa sẽ hướng dẫn phương tiện đi vào các tuyến lân cận như Vũ Lập, Nguyễn Ngọc Chân, Huỳnh Tấn Phát để giảm tải.

Lực lượng phân luồng được bố trí 24/24h. Xe phục vụ thi công chỉ hoạt động ban đêm (từ 22-5h). Công trường phải kiểm soát bụi, bảo đảm vệ sinh môi trường. Dự án thi công đến hết 30/4/2027, người dân cần tuân thủ hướng dẫn khi lưu thông qua khu vực.