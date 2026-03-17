Đường dây 'bẫy' tiền số FTXF lừa đảo hàng chục tỷ đồng hoạt động ra sao?

Đối tượng Trần Nam Chung cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF, huy động hàng chục tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tống đạt các quyết định các bị can trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (SN 1986, trú tại Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng sự hiểu biết về thị trường tiền số để huy động vốn từ nhiều người dân. Đối tượng này thuê lập trình viên viết “smart contract” (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF, đồng thời xây dựng các nền tảng giả như sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có sử dụng bot can thiệp) nhằm tạo vỏ bọc cho dự án.

Để tạo lòng tin, nhóm này quảng bá FTXF là sản phẩm do đội ngũ kỹ thuật nước ngoài phát triển, có thể ứng dụng vào nhiều nền tảng số như sàn giao dịch phi tập trung, mạng xã hội doanh nghiệp, cổng thanh toán và thương mại điện tử. Song song đó, các đối tượng tổ chức hội thảo, lớp học tài chính để “vẽ” viễn cảnh lợi nhuận cao, thu hút nhà đầu tư tham gia.

Tuy nhiên, sau khi người dân mua và nắm giữ FTXF, nhóm đối tượng đã đồng loạt “xả hàng”, khiến đồng tiền này mất giá, không còn thanh khoản, qua đó chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các nhà đầu tư đã tham gia mua token FTXF từ năm 2021 đến nay nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; điện thoại: 099.329.7726) trước ngày 31/3/2026 để được giải quyết theo quy định.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng các hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi đầu tư tiền số, tài sản mã hóa nhằm huy động vốn trái phép. Người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
Bài liên quan

Xã hội

Bật mí thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng giả tại hội chợ Tây Ninh

Tất cả những lá phiếu đều có nội dung "chúc bạn may mắn lần sau" khiến hàng trăm người trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo với số tiền hàng chục triệu mỗi ngày.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 20 bị can để phục vụ điều tra, riêng Phạm Thị Yến được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hàng chục đối tượng bị đưa về trụ sở công an làm việc
Xem chi tiết

Xã hội

Sở Y tế Thanh Hóa cảnh báo về hoạt động trái phép của 'Hoàng Minh Đường'

Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận không cấp phép cho bài thuốc, tố cáo đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 227 tỉ đồng qua quảng cáo sai sự thật.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng đông y do đối tượng Hoàng Văn Toàn cầm đầu thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục ngàn người bệnh, chiếm đoạt 226 tỉ đồng, ngày 16/3 Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo chi tiết gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế). Theo đó, cơ quan này khẳng định bài thuốc "thần dược" xương khớp của cơ sở này hoàn toàn là giả mạo, không được cấp phép.

Sản phẩm chưa được cấp phép, quảng cáo sai sự thật

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Quảng Ngãi bắt giám đốc lên mạng "dạy làm giàu" để lừa đảo

Giám đốc Công ty G.B đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận ủy thác đầu tư cổ phiếu lợi nhuận cao, sinh lời nhanh.

Sáng 16/3, thông tin từ Công an Quảng Ngãi cho biết, đã thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Gia Bảo (sinh 2000), thường trú ở ấp Phú Điền, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kinh doanh thua lỗ nhưng đi “dạy” người khác cách làm giàu

Xem chi tiết

