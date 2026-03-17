Nguyên Bí thư chi bộ và Trưởng thôn ở Bắc Ninh bán 'chui' 16 thửa đất

Ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê (Bắc Ninh) không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân.

Mạnh Hưng

Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Đinh Đồng Phiên (sinh năm 1953) và Vũ Quang Phúc (sinh năm 1957) cùng trú tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015) xảy ra tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài từ năm 2011-2014.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông Vũ Quang Phúc (trái) và ông Đinh Đồng Phiên (phải).

Quá trình điều tra xác định, Ban lãnh đạo thôn Tử Nê nhiệm kỳ 2011-2014, khi đó ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ đã đưa ra chủ trương và thực hiện bán trái thẩm quyền tổng số 16 thửa đất, tổng diện tích 3.730m2 với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hành vi trên đã gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và cá nhân mua đất với tổng số tiền là 871.930.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

#khởi tố #đất đai #Bắc Ninh #bán trái phép #hành vi sai phạm

Bắt khẩn cấp kẻ cướp giật điện thoại của khách du lịch ở Huế

Đang ngồi trên xe xích lô đi tham quan cố đô Huế, nữ du khách người Mỹ bất ngờ bị kẻ lạ mặt áp sát, cướp giật chiếc điện thoại di động iPhone 15.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho bà Ramires Maria de Jesus (SN 1955, quốc tịch Mỹ), là du khách bị cướp giật điện thoại trong quá trình tham quan trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 17h45’ ngày 13/3, khi bà Ramires Maria de Jesus đang ngồi trên xe xích lô tham quan tại khu vực trước số nhà 81 đường Thạch Hãn, phường Phú Xuân thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên bên phải, cướp giật chiếc điện thoại di động iPhone 15.

CSGT Hà Nội tăng cường xử lý xe quá tải trên tỉnh lộ 414

Đội CSGT số 9, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý xe tải, xe quá tải và vi phạm chở hàng trên tỉnh lộ 414.

Sáng 17/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) bố trí lực lượng thành nhiều mũi, thực hiện tuần tra cơ động, kiểm soát đối với phương tiện vận tải hàng hóa, đặc biệt là chở hàng quá khổ, quá tải chạy trên đường tỉnh lộ 414.
Trên đường tỉnh lộ 414 có dự án đầu tư xây dựng Cầu Và; dự án đầu tư xây dựng cầu Chằm Mè đang thi công. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.
Khởi tố nhóm 'cò' làm giả tài liệu để trục lợi NƠXH Thống Nhất Smart City

Khi môi giới bán NƠXH tại dự án Thống Nhất Smart City mà gặp khách không đủ điều kiện, nhóm đối tượng gợi ý "xử lý" hồ sơ với phí từ 4 - 7 triệu đồng/ bộ.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm người có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa (tỉnh Bắc Ninh). Dự án này do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định khởi tố các đối tượng.
