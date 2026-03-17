Nguyên Bí thư chi bộ và Trưởng thôn ở Bắc Ninh bán 'chui' 16 thửa đất

Ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê (Bắc Ninh) không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Đinh Đồng Phiên (sinh năm 1953) và Vũ Quang Phúc (sinh năm 1957) cùng trú tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015) xảy ra tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài từ năm 2011-2014.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông Vũ Quang Phúc (trái) và ông Đinh Đồng Phiên (phải).

Quá trình điều tra xác định, Ban lãnh đạo thôn Tử Nê nhiệm kỳ 2011-2014, khi đó ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ đã đưa ra chủ trương và thực hiện bán trái thẩm quyền tổng số 16 thửa đất, tổng diện tích 3.730m2 với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hành vi trên đã gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và cá nhân mua đất với tổng số tiền là 871.930.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

