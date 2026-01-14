Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sốt mạng

Người phụ nữ thản nhiên bứng hoa giữa phố Hà Nội, netizen đồng loạt dậy sóng

Hành động bứng những giỏ hoa cẩm tú cầu trên dải phân cách đường Liễu Giai (Hà Nội) của một người phụ nữ đã nhận về 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng.

Trầm Phương

Mới đây, trên các hội nhóm mạng xã hội lớn, một đoạn video ghi lại cảnh tượng "xấu xí" của một người phụ nữ đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác và bình luận.

Theo nội dung video và hình ảnh chia sẻ, sự việc xảy ra tại khu vực trồng hoa cẩm tú cầu trang trí trên đường Liễu Giai (Hà Nội). Một người phụ nữ diện áo họa tiết da báo ban đầu đứng ngắm nghía những khóm hoa đang nở rộ rất lâu. Những tưởng đây là một tâm hồn yêu hoa, nhưng ngay sau đó, người này đã thản nhiên bứng một vài giỏ hoa cẩm tú cầu rồi lên xe máy rời đi.

Đáng chú ý, người phụ nữ này còn chở theo một cháu nhỏ trên xe. Hành động diễn ra ngay giữa ban ngày, tại một trong những tuyến phố trung tâm và đẹp nhất thủ đô, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.

thumb-1-112.png
Video được một tài khoản mạng ghi lại và đăng tải. (Ảnh: Halo Hà Nội)

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ gay gắt. Đa số ý kiến cho rằng đây là hành động "ăn cắp vặt" tài sản công cộng và làm xấu đi hình ảnh của người dân thủ đô.

Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận chỉ trích đã xuất hiện: "Gì cũng đủ, thiếu mỗi ý thức. Thích hoa đẹp thì ra tiệm mà mua, sao lại bứng của công mang về nhà mình như vậy?" - Người dùng M.A bức xúc; "Đề nghị cơ quan chức năng phạt nguội để làm gương. Nhìn biển số xe rõ thế kia cơ mà" - Một netizen khác kiến nghị.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh không khỏi thở dài khi người phụ nữ trong video đã thực hiện hành động "xấu xí" lại còn mang con theo. Trẻ em như tờ giấy trắng, và cha mẹ chính là những người đặt những nét bút đầu tiên lên đó. Thay vì dạy con biết trân trọng cái đẹp chung, biết giữ gìn của công, người phụ nữ này lại vô tình dạy trẻ rằng: "Thứ gì đẹp ở ngoài đường, nếu thích thì cứ việc lấy làm của riêng".

"Đi cùng con trẻ mà ý thức rõ chán, người lớn là tấm gương cho trẻ con mà làm thế này thì hỏng cả một thế hệ" - Tài khoản T.H bày tỏ.

1.png
cmt.png
cmt2.png
Người dùng mạng đồng loạt bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ.

Nhiều người còn mỉa mai gọi đây là hành động "yêu cái đẹp nhưng ghét phải trả tiền". Việc lấy hoa công cộng không chỉ gây thiệt hại về tài sản của thành phố mà còn phá hoại cảnh quan chung mà bao người công nhân vệ sinh môi trường đã dày công chăm sóc để chào đón các dịp lễ Tết.

Sự việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức bảo vệ của công của một bộ phận người dân. Những dải hoa ven đường được trồng để làm đẹp cho thành phố, để mọi người cùng thưởng lãm, chứ không phải là "vườn nhà" để bất cứ ai cũng có thể tùy tiện mang về.

Hiện tại, video về hành động lấy hoa của người phụ nữ này đang được chia sẻ rộng rãi. Nhiều cư dân mạng hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh và có hình thức xử lý thích đáng để chấm dứt những hành vi thiếu văn minh như thế này trên đường phố Hà Nội.

#Hà Nội #hoa cẩm tú cầu #ý thức cộng đồng #hành vi xấu #vệ sinh môi trường #xã hội

Bài liên quan

Sốt mạng

Tranh cãi trào lưu thuê 'soái ca' cưỡi mô tô chở đi dạo đêm ở TP HCM

Trào lưu thuê trai đẹp chở đi dạo phố trên chiếc xe phân khối lớn đang rầm rộ ở TP HCM khiến nhiều chị em không ngần ngại 'xuống tiền' để có clip sống ảo.

Những ngày qua, lướt các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Facebook, người dùng không khó để bắt gặp những đoạn clip ngắn đầy lôi cuốn: một cô gái trẻ trong trang phục sành điệu, ngồi sau tay lái của một chàng trai có ngoại hình "cực phẩm", cả hai cùng lướt đi trên những cung đường rực rỡ ánh đèn của Sài Gòn.

Những thước phim nói trên được quay bằng kỹ thuật slow-motion (quay chậm), bắt trọn những khoảnh khắc tóc bay trong gió, ánh mắt tự tin hay những cái ôm nhẹ đầy tình tứ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Đi kèm với đó là âm nhạc bắt tai và màu phim đậm chất điện ảnh, tạo nên một cảm giác tự do, phóng khoáng và sang chảnh.

Xem chi tiết

Sốt mạng

Viral chuyện chủ trọ tắt cầu dao điện, khiến đồ của khách thuê hỏng toàn bộ

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi gay gắt giữa một nữ sinh thuê trọ và chủ nhà đang trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn video, sau vài ngày nghỉ lễ về quê, cô gái quay trở lại phòng trọ thì tá hỏa phát hiện toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh đã bốc mùi, hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định là do chủ trọ đã tự ý ngắt cầu dao điện tổng của phòng trong thời gian cô vắng mặt.

Trong clip, nữ sinh vô cùng bức xúc chất vấn: “Hàng tháng em đóng tiền điện cho anh, sử dụng thế nào là quyền của em. Em về quê mấy ngày mà anh rút hết điện khiến hỏng hết đồ của em rồi”.

Xem chi tiết

Sốt mạng

Tuyển thủ nữ Thái Lan bị cấm thi đấu vì gian lận tại SEA Games 33

Làng thể thao điện tử Đông Nam Á đang xôn xao trước thông tin thành viên của tuyển Thái Lan bị nhận án phạt cấm đấu ngay trong quá trình diễn ra SEA Games 33.

Mới đây, Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan đã chính thức thông báo án phạt dành cho nữ tuyển thủ Warasin Naraphat (nickname ingame là TokyoGurl), thành viên đội tuyển Arena of Valor (Liên Quân Mobile) Quốc gia nữ của Thái Lan, đã bị truất quyền thi đấu.

Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan xác nhận Naraphat đã vi phạm Điều 9.4.3, sử dụng phần mềm bên thứ ba không được cấp phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa quá trình thi đấu trong ván 1 của trận Chung kết nhánh thắng giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam, diễn ra vào ngày 15/12/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới