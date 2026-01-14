Người phụ nữ thản nhiên bứng hoa giữa phố Hà Nội, netizen đồng loạt dậy sóng

Hành động bứng những giỏ hoa cẩm tú cầu trên dải phân cách đường Liễu Giai (Hà Nội) của một người phụ nữ đã nhận về 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên các hội nhóm mạng xã hội lớn, một đoạn video ghi lại cảnh tượng "xấu xí" của một người phụ nữ đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác và bình luận.

Theo nội dung video và hình ảnh chia sẻ, sự việc xảy ra tại khu vực trồng hoa cẩm tú cầu trang trí trên đường Liễu Giai (Hà Nội). Một người phụ nữ diện áo họa tiết da báo ban đầu đứng ngắm nghía những khóm hoa đang nở rộ rất lâu. Những tưởng đây là một tâm hồn yêu hoa, nhưng ngay sau đó, người này đã thản nhiên bứng một vài giỏ hoa cẩm tú cầu rồi lên xe máy rời đi.

Đáng chú ý, người phụ nữ này còn chở theo một cháu nhỏ trên xe. Hành động diễn ra ngay giữa ban ngày, tại một trong những tuyến phố trung tâm và đẹp nhất thủ đô, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.

Video được một tài khoản mạng ghi lại và đăng tải. (Ảnh: Halo Hà Nội)

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ gay gắt. Đa số ý kiến cho rằng đây là hành động "ăn cắp vặt" tài sản công cộng và làm xấu đi hình ảnh của người dân thủ đô.

Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận chỉ trích đã xuất hiện: "Gì cũng đủ, thiếu mỗi ý thức. Thích hoa đẹp thì ra tiệm mà mua, sao lại bứng của công mang về nhà mình như vậy?" - Người dùng M.A bức xúc; "Đề nghị cơ quan chức năng phạt nguội để làm gương. Nhìn biển số xe rõ thế kia cơ mà" - Một netizen khác kiến nghị.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh không khỏi thở dài khi người phụ nữ trong video đã thực hiện hành động "xấu xí" lại còn mang con theo. Trẻ em như tờ giấy trắng, và cha mẹ chính là những người đặt những nét bút đầu tiên lên đó. Thay vì dạy con biết trân trọng cái đẹp chung, biết giữ gìn của công, người phụ nữ này lại vô tình dạy trẻ rằng: "Thứ gì đẹp ở ngoài đường, nếu thích thì cứ việc lấy làm của riêng".

"Đi cùng con trẻ mà ý thức rõ chán, người lớn là tấm gương cho trẻ con mà làm thế này thì hỏng cả một thế hệ" - Tài khoản T.H bày tỏ.

Người dùng mạng đồng loạt bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ.

Nhiều người còn mỉa mai gọi đây là hành động "yêu cái đẹp nhưng ghét phải trả tiền". Việc lấy hoa công cộng không chỉ gây thiệt hại về tài sản của thành phố mà còn phá hoại cảnh quan chung mà bao người công nhân vệ sinh môi trường đã dày công chăm sóc để chào đón các dịp lễ Tết.

Sự việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức bảo vệ của công của một bộ phận người dân. Những dải hoa ven đường được trồng để làm đẹp cho thành phố, để mọi người cùng thưởng lãm, chứ không phải là "vườn nhà" để bất cứ ai cũng có thể tùy tiện mang về.

Hiện tại, video về hành động lấy hoa của người phụ nữ này đang được chia sẻ rộng rãi. Nhiều cư dân mạng hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh và có hình thức xử lý thích đáng để chấm dứt những hành vi thiếu văn minh như thế này trên đường phố Hà Nội.