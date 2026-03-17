Bật mí thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng giả tại hội chợ Tây Ninh

Tất cả những lá phiếu đều có nội dung "chúc bạn may mắn lần sau" khiến hàng trăm người trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo với số tiền hàng chục triệu mỗi ngày.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 20 bị can để phục vụ điều tra, riêng Phạm Thị Yến được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hàng chục đối tượng bị đưa về trụ sở công an làm việc

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trần Phước Văn, Mai Thị Nữ, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Thị Thúy, Đỗ Thanh Ngân, Lê Quốc Nhã, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thanh Thảo, Đoàn Thị Huệ, Dương Hoài Nam Em, Phạm Văn Trung, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Bá Trình, Nguyễn Thị Xuân Thùy, Đặng Thị Thu Thảo, Lê Phúc Sơn, Phan Minh Trường, Đồng Thị Kim Yến và Đinh Thị Lượm.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng “tích điểm” trúng iPhone

Trên thực tế, không bao giờ người chơi thắng vì muốn cho tích bao nhiêu điểm là tùy thuộc vào các đối tượng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh nhận đơn tố cáo của bà V.P.H. về việc bị lừa đảo trong gian hàng hội chợ Hương Trầm đang hoạt động tại 2 địa điểm: phường Tân Ninh (TP Tây Ninh cũ) và xã Tân Biên (huyện Tân Biên cũ).

Tối 7/3, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an địa phương kiểm tra tại hai địa điểm trò chơi này, phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nên mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Kết quả xác minh ban đầu xác định Trần Phước Văn và Mai Thị Nữ là hai đối tượng cầm đầu, từng có thời gian điều hành các gian hàng trò chơi đoàn lô tô ở các hội chợ. Lợi dụng các gian hàng đăng ký hợp pháp, nhóm này đã tổ chức các gian hàng sau đó câu kết với nhau thay đổi kết quả trúng thưởng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Văn và Nữ cùng một số đối tượng đã thuê hai gian hàng trong hội chợ Hương Trầm để tổ chức trò chơi rút thăm trúng thưởng. Nhóm này phân công cụ thể công việc như làm cò mồi, dẫn dụ người chơi tham gia trò chơi. Số tiền kiếm được các đối tượng chia theo tỷ lệ, người hưởng nhiều là người trực tiếp dẫn dụ “con mồi”.

Phương thức, thủ đoạn lừa đảo được các đối tượng thực hiện với 2 hình thức: lừa đảo bốc thăm trúng hiện vật và lừa đảo bốc thăm trúng ĐTDĐ iPhone rồi quy đổi ra tiền. Tuy nhiên hầu hết các lá phiếu chúng đều thể hiện nội dung "chúc bạn may mắn lần sau".

Ngoài ra, chúng còn dùng thủ đoạn cho đồng bọn giả làm khách trúng thưởng để thu hút người chơi, sau đó dẫn dụ sang hình thức “tích điểm đổi thưởng lớn” trúng điện thoại iPhone.

Các đối tượng đưa ra thể lệ như sau: người chơi bốc được những lá thăm có chữ “điểm” cộng lại, nếu được đúng 100 điểm thì trúng 1 điện thoại iPhone, quầy mua lại với số tiền 9 triệu đồng; 120 điểm thì trúng 1 điện thoại iPhone, quầy mua lại với số tiền 12 triệu đồng; 150 điểm thì trúng 1 điện thoại iPhone, quầy mua lại với số tiền 15 triệu đồng...

Nếu người chơi đang “hăng máu” nhưng hết tiền, các đối tượng sẵn sàng cho mượn tiền, nạn nhân vì gần đạt được điểm “trúng thưởng iPhone” nên sẵn sàng mượn tiền của chúng. Khi thua hết tiền, các đối tượng “cò mồi” sẵn sàng làm “xe ôm” để chở nạn nhân về nhà lấy tiền để tiếp tục cuộc chơi và bị các đối tượng dẫn dụ lừa đảo hết tiền.

Tuy nhiên, thực tế, người chơi dù có chơi hết tiền cũng không bao giờ trúng thưởng iPhone vì không thể đạt 100 điểm. Các rổ không có phiếu thăm tích “điểm”, các đối tượng chỉ thỉnh thoảng lén bỏ phiếu “điểm” vào rổ để dụ người chơi.

Với thủ đoạn như trên, rất nhiều nạn nhân bị nhóm này lừa từ 5-30 triệu đồng; mỗi ngày chúng lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân hàng chục triệu đồng. Hiện vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.