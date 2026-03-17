Ngày 17/3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra, xử phạt một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Vân Tụ do vi phạm quy định về nguồn gốc hàng hóa.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 16/3, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an xã Vân Tụ tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Đức Phước Lộc (địa chỉ tại xóm Mỹ Khánh, xã Vân Tụ). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang lưu trữ 40 kg dồi sụn đựng trong các túi ni lông không có nhãn mác.

Phạt 16 triệu, tiêu hủy 40 kg dồi sụn không rõ nguồn gốc ở Nghệ An.

Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nêu trên theo quy định.

Trên cơ sở đó, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Đức Phước Lộc số tiền 16 triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đồng thời, toàn bộ 40 kg dồi sụn vi phạm buộc phải tiêu hủy theo quy định do có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người và vật nuôi.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, vụ việc nằm trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2026 theo chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không đảm bảo chất lượng từ khâu sản xuất đến lưu thông trên thị trường.

Hiện, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cũng đang chỉ đạo các đội trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại khu vực trước cổng trường học. Các cơ sở kinh doanh đồ ăn nhanh, bánh kẹo phục vụ học sinh sẽ được kiểm tra chặt chẽ về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc hàng hóa, nhãn mác và việc sử dụng phụ gia thực phẩm.

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh được yêu cầu ký cam kết không buôn bán hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh.