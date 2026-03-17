Phạt 16 triệu, tiêu hủy 40 kg dồi sụn không rõ nguồn gốc ở Nghệ An

Nghệ An xử phạt 16 triệu đồng một cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, buộc tiêu hủy 40 kg dồi sụn.

Thanh Hà

Ngày 17/3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra, xử phạt một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Vân Tụ do vi phạm quy định về nguồn gốc hàng hóa.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 16/3, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an xã Vân Tụ tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Đức Phước Lộc (địa chỉ tại xóm Mỹ Khánh, xã Vân Tụ). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang lưu trữ 40 kg dồi sụn đựng trong các túi ni lông không có nhãn mác.

Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nêu trên theo quy định.

Trên cơ sở đó, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Đức Phước Lộc số tiền 16 triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đồng thời, toàn bộ 40 kg dồi sụn vi phạm buộc phải tiêu hủy theo quy định do có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người và vật nuôi.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, vụ việc nằm trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2026 theo chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không đảm bảo chất lượng từ khâu sản xuất đến lưu thông trên thị trường.

Hiện, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cũng đang chỉ đạo các đội trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại khu vực trước cổng trường học. Các cơ sở kinh doanh đồ ăn nhanh, bánh kẹo phục vụ học sinh sẽ được kiểm tra chặt chẽ về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc hàng hóa, nhãn mác và việc sử dụng phụ gia thực phẩm.

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh được yêu cầu ký cam kết không buôn bán hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh.

Bài liên quan

Xã hội

Thanh Hóa phát hiện hàng nghìn kg thực phẩm bẩn, nguy cơ gây ngộ độc

Công an Thanh Hóa thu giữ gần 2 tấn thực phẩm ruốc, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trẻ em và học sinh.

Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong hai ngày 7 và 8/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà (số 136 Lê Hữu Lập) và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường (số 197B Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này đang kinh doanh nhiều mặt hàng đồ khô, đồ ăn vặt và nguyên liệu pha chế không bảo đảm quy định về nguồn gốc, nhãn mác cũng như hạn sử dụng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An tiêu hủy hơn 2 tấn thực phẩm bẩn trước Tết

Đội Quản lý thị trường Nghệ An vừa bắt giữ và buộc tiêu hủy 1 tấn da lợn và 1,9 tấn măng tươi không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi.

Ngày 12/1, thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 – Chi cục QLTT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh tại xã Hưng Nguyên đang tích trữ 1 tấn da lợn không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn da lợn đã bốc mùi hôi trong cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Lương.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm 'bẩn' ở Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm "bẩn" là nầm lợn, xúc xích… không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, càng gần đến dịp Tết Nguyên đán 2026, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở nên nhức nhối khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa phối hợp Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xem chi tiết

