Tỷ phú vừa soán ngôi giàu nhất Nhật Bản là ai?

Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu giúp nhà sáng lập Tập đoàn SoftBank vượt Tadashi Yanai của Uniqlo để trở thành người giàu nhất Nhật Bản.

Hoàng Minh (theo Techinasia)

Theo Bloomberg Billionaire Index, Masayoshi Son, người sáng lập SoftBank Group, đã trở thành người giàu nhất Nhật Bản với giá trị tài sản ròng ước tính là 55,1 tỷ USD.

Khối tài sản ròng của Masayoshi Son tăng 248% trong năm nay, cao hơn khoảng 23 triệu USD so với Tadashi Yanai - Chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất của Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo. Yanai đã thống trị bảng xếp hạng tỷ phú Nhật trong phần lớn thập kỷ qua và liên tục giữ ngôi đầu từ tháng 4/2022.

Tập đoàn SoftBank niêm yết tại Tokyo với các khoản đầu tư vào công nghệ và viễn thông. Cổ phiếu SoftBank tăng trong năm 2025 khi công ty này định vị mình trong các doanh nghiệp liên quan đến AI.

Masayoshi Son nắm giữ khoảng 1/3 cổ phần SoftBank. Vị tỷ phú vạch ra kế hoạch đầu tư lớn, bao gồm đề xuất đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI và dự án cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD tại Mỹ.

ty-phu.jpg
Masayoshi Son vừa trở thành người giàu nhất Nhật Bản. Ảnh: Techinasia

Khối tài sản của Masayoshi Son trong năm nay là nhờ cổ phần của SoftBank tại các công ty như Arm Holdings, Nvidia, Intel và TSMC.

Masayoshi Son sinh năm 1957 tại Nhật trong một gia đình gốc Hàn. Son bắt đầu sự nghiệp khi còn du học ở Mỹ bằng việc phát triển từ điển điện tử và bán lại cho Sharp với giá 1 triệu USD, bước đi đầu tiên trong hành trình kinh doanh lừng lẫy.

Về Nhật Bản, Masayoshi Son thành lập SoftBank năm 1981 như một nhà phân phối phần mềm máy tính, và dần biến nó thành tập đoàn công nghệ - viễn thông - đầu tư đa lĩnh vực.

Biệt danh "liều ăn nhiều" của Masayoshi Son đến từ những thương vụ đầu tư đầy mạo hiểm, thậm chí có phần điên rồ. Trong thời kỳ bong bóng dotcom, tài sản của Masayoshi Son từng tăng 10 tỷ USD mỗi tuần, và có thời điểm vượt cả Bill Gates, trở thành người giàu nhất thế giới... trong vỏn vẹn 3 ngày, trước khi cổ phiếu SoftBank sụp đổ.

Sau đó, cú “hồi sinh” đến từ khoản đầu tư sớm vào Alibaba và quyền phân phối độc quyền iPhone tại Nhật, giúp Son lấy lại vị thế. Tuy nhiên, chiến dịch siết chặt công nghệ của Bắc Kinh sau năm 2020 đã khiến tài sản của ông sụt mạnh, cho đến khi làn sóng AI đưa tên tuổi Masayoshi Son trở lại đỉnh cao.

