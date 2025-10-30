Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] 10 quốc gia nhiều tỷ phú nhất thế giới

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 10 quốc gia nhiều tỷ phú nhất thế giới

Theo Forbes, thế giới có hơn 3.000 tỷ phú trên khắp thế giới, nhưng một phần ba danh sách đến từ Mỹ.

10-quoc-gia-nhieu-ty-phu.jpg
#Danh sách tỷ phú thế giới #Các quốc gia giàu có nhất #Tỷ phú theo Forbes #Phân bổ tỷ phú toàn cầu #Thế giới và Mỹ #tỷ phú

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới