[INFOGRAPHIC] 10 quốc gia nhiều tỷ phú nhất thế giới

Theo Forbes, thế giới có hơn 3.000 tỷ phú trên khắp thế giới, nhưng một phần ba danh sách đến từ Mỹ.
Một vụ việc thương tâm xảy ra tại thành phố Moradabad, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khi một cụ ông không may bị bò tấn công dẫn đến tử vong.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan trong mùa gió Đông Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.
Tiên Nguyễn sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ, bao gồm nhiều món đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Burberry...
Từng làm thức ăn cho lợn, nay cá thầu dầu khô được ưa chuộng trên thị trường nhờ hương vị ngọt béo, thơm đặc trưng và quy trình chế biến tỉ mỉ.
Tiên Nguyễn đang trực tiếp tham gia công việc kinh doanh của gia đình, giữ chức Tổng Giám Đốc của DAFC.
Viglacera chốt quyền nhận cổ tức vào ngày 12/11 và thanh toán vào 5/12, trong bối cảnh lợi nhuận quý 3 giảm mạnh còn 117 tỷ đồng – thấp nhất 7 quý.
Gian hàng trưng bày đá quý tại Hội chợ Mùa Thu 2025 thu hút nhiều khách tham quan bởi có nhiều sản phẩm độc đáo, giá từ vài triệu đồng đến vài tỷ đồng.
Ở tuổi 26, MC Khánh Vy khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu bất động sản, xe tiền tỷ nhờ sự cần mẫn, kỷ luật và thông minh.
Nhờ hương vị đậm đà, mật ong khoái được người thành phố lùng mua dù giá có thể lên tới cả triệu đồng mỗi lít.
Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA được quảng bá, rao bán công khai trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook của ông Phan Huy Dũng.
Đội QLTT số 1 vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 16.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YONEX.
Từ tháng 4/2025 đến nay, Công ty Đào Lượng đã tham gia 14 gói thầu cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh và trúng toàn bộ 14 gói.
Chủ tịch KienlongBank Trần Ngọc Minh có gần 20 năm công tác tại các Ngân hàng, Tập đoàn lớn tại Việt Nam và nắm giữ nhiều chức vụ, vị trí quan trọng.
Tối ngày 24/10/2025, tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, Masterise Homes đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục quan trọng “Best Luxury Developer” (Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam).
Tuy có hình dáng khiến nhiều người "rùng mình", sùng đất vẫn trở thành đặc sản khiến ai thử lần đầu cũng thích mê mẩn.
Chồng Á hậu Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, đồng sáng lập, kiêm CEO khách sạn có tiếng ở Đà Lạt.
Con trâu nước bạch tạng quý hiếm, hai tuổi ở Thái Lan đã được người đàn ông bán với giá lên tới hơn 2 tỷ đồng.
Trước kia, hạt thông ở Việt Nam rụng đầy gốc rừng chẳng ai để ý, nhưng nay thông lại trở thành loại hạt “quý như vàng”, được săn lùng khắp thế giới.
Nhiều loại nấm ở Việt Nam dù giá thành đắt đỏ vẫn được giới nhà giàu lùng mua.
Ngoài tòa nhà 27 tầng được định giá 2 tỷ USD ở Mumbai, gia đình Ambani còn sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ khác.
Với khối tài sản 20,3 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát top 100 người giàu nhất thế giới của Forbes.