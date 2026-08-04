Gói thầu đường liên xã hơn 15,3 tỷ tại An Bình về tay Công ty Kim Bửu [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Bình (tỉnh Vĩnh Long) - Trần Trung Nghĩa đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 249/QĐ-PKT cho Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) + chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Đường liên xã từ Km3+180 đến QL.57 (đoạn 3) xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long (Nâng cấp mở rộng Đường huyện ĐH21).

Gói thầu có mã E-TBMT IB2600298461, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày. Giá gói thầu (dự toán phê duyệt) được xác định là 15.627.345.193 đồng.

Tại Biên bản mở thầu ngày 27/06/2026 ghi nhận có hai nhà thầu nộp hồ sơ tham dự, Công ty TNHH Kim Bửu (mã số thuế 1500476631, có địa chỉ trụ sở tại Số 8/101A Ấp 5, Đường Võ Tánh, Xã Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long) nộp giá dự thầu 15.614.020.690 đồng cùng thư giảm giá 1,6% (tương ứng giảm 249.824.331 đồng). Giá dự thầu sau giảm giá của đơn vị này là 15.364.196.358,96 đồng.

Kết quả, Công ty TNHH Kim Bửu đã trúng thầu với giá phê duyệt chính thức là 15.364.196.358 đồng. Giá trị tiết kiệm ngân sách nhà nước được xác định là 263.148.835 đồng. Quy đổi ra tỷ lệ tương ứng đạt 1,68%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 249/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, tại gói thầu này, đối thủ cạnh tranh duy nhất của Công ty TNHH Kim Bửu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long (mã số thuế 1500969193). Đơn vị này dự thầu với giá 15.622.398.578 đồng (không thực hiện giảm giá) và bị xếp hạng thứ 2 do giá dự thầu cao hơn.

Dưới góc độ quản lý đầu tư công, việc gói thầu quy mô lớn ghi nhận tỷ lệ giảm giá khiêm tốn đặt ra những yêu cầu về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo đúng các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Tỷ lệ tiết kiệm biến động tại các gói thầu của Công ty Kim Bửu ở An Bình