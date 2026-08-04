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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu đường liên xã hơn 15,3 tỷ tại An Bình về tay Công ty Kim Bửu [Kỳ 1]

Phòng Kinh tế xã An Bình vừa phê duyệt cho Công ty TNHH Kim Bửu trúng gói thầu xây lắp dự án Đường ĐH21 đoạn 3 với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 1,68%.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/07/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Bình (tỉnh Vĩnh Long) - Trần Trung Nghĩa đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 249/QĐ-PKT cho Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thiết bị) + chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Đường liên xã từ Km3+180 đến QL.57 (đoạn 3) xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long (Nâng cấp mở rộng Đường huyện ĐH21).

Gói thầu có mã E-TBMT IB2600298461, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày. Giá gói thầu (dự toán phê duyệt) được xác định là 15.627.345.193 đồng.

Tại Biên bản mở thầu ngày 27/06/2026 ghi nhận có hai nhà thầu nộp hồ sơ tham dự, Công ty TNHH Kim Bửu (mã số thuế 1500476631, có địa chỉ trụ sở tại Số 8/101A Ấp 5, Đường Võ Tánh, Xã Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long) nộp giá dự thầu 15.614.020.690 đồng cùng thư giảm giá 1,6% (tương ứng giảm 249.824.331 đồng). Giá dự thầu sau giảm giá của đơn vị này là 15.364.196.358,96 đồng.

Kết quả, Công ty TNHH Kim Bửu đã trúng thầu với giá phê duyệt chính thức là 15.364.196.358 đồng. Giá trị tiết kiệm ngân sách nhà nước được xác định là 263.148.835 đồng. Quy đổi ra tỷ lệ tương ứng đạt 1,68%.

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Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 249/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, tại gói thầu này, đối thủ cạnh tranh duy nhất của Công ty TNHH Kim Bửu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Tân Hoàn Mỹ Vĩnh Long (mã số thuế 1500969193). Đơn vị này dự thầu với giá 15.622.398.578 đồng (không thực hiện giảm giá) và bị xếp hạng thứ 2 do giá dự thầu cao hơn.

Dưới góc độ quản lý đầu tư công, việc gói thầu quy mô lớn ghi nhận tỷ lệ giảm giá khiêm tốn đặt ra những yêu cầu về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo đúng các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Tỷ lệ tiết kiệm biến động tại các gói thầu của Công ty Kim Bửu ở An Bình

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#quy trình đấu thầu xây dựng công trình #quản lý ngân sách đầu tư công #tiêu chuẩn cạnh tranh trong gói thầu #quy trình và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu #vai trò công nghệ trong chấm thầu trực tuyến

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Bạn đọc - Phản biện

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TTDVTH xã An Viễn vừa phê duyệt KQLCNT gói thầu xây lắp Trường tiểu học An Viễn hơn 11 tỷ cho Liên danh Trí Nguyên - Long Thuận, tỷ lệ tiết kiệm 0,49 %.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/07/2026, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã An Viễn (TP Đồng Nai) - Nguyễn Thị Lan Anh đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Trường tiểu học An Viễn.

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước thời điểm phê duyệt

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Công ty Bá Tòng trúng gói thầu sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước [Kỳ 1]

Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu sửa chữa trụ sở cho Công ty Bá Tòng với giá trúng thầu hơn 1,28 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Phước (TP Đồng Nai) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa công trình hành chính địa phương. Đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Bá Tòng.

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Bạn đọc - Phản biện

Vĩnh Long: Gói thầu 57,2 tỷ xây 5 cống thủy lực chỉ có 1 nhà thầu dự

Mở thầu gói xây lắp và thiết bị 57,2 tỷ tại Ban QLDA nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long chỉ có duy nhất Công ty CP XD Hạ tầng Giao thông Thủy lợi Hà Nội dự thầu.

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, ngày 27/7/2026, Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành mở thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình và cung cấp thiết bị thuộc dự án xây dựng 5 cửa cống thủy lực chủ động cấp nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn xã Nhị Long và xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Theo hồ sơ mời thầu, gói thầu có giá 57.244.483.627 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Long. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện 240 ngày.

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