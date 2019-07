Thi THPT quốc gia: Xuất hiện một số bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 khác thường

"Trong quá trình khai thác dữ liệu để chuẩn bị công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2019, Sở GD-ĐT đã phát hiện 34 trường hợp bị điểm 0 ở các bài thi, môn thi trắc nghiệm khác thường. Cụ thể, có 13 bài thi môn Toán, 9 bài thi môn Tiếng Anh, 4 bài thi Khoa học tự nhiên, 8 bài thi Khoa học xã hội bị điểm 0.



Một chuyên gia tuyển sinh ở TP.HCM giải thích tình trạng điểm 0 ở môn thi trắc nghiệm có thể do những nguyên nhân như: Thí sinh điền không đúng câu nào. Trường hợp này cũng dễ hiểu do phân bổ đáp án không phải cứ 25% cho mỗi đáp án. Tuy nhiên, khả năng như vậy là hiếm có, bởi có nhữngđề tương đối dễ. Một nguyên nhân nữa là do các em vắng thi, nhưng địa phương đã hướng dẫn phúc khảo nên sẽ không có trường hợp này. Ngoài ra, không loại trừ trường hợp chấm trắc nghiệm xảy ra lỗi. Đơn vị này đã báo về Bộ GD-ĐT, đồng thời báo tới các trưởng đơn vị động viên các thí sinh bình tĩnh, làm đơn phúc khảo theo quy định. Đáng lưu ý, trong số những em bị điểm 0 lại có trường hợp học rất tốt.