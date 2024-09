Triển lãm du học bang New South Wales: Cánh cửa du học rộng mở

Ngày 15/9, Triển lãm du học bang New South Wales, Úc - New South Wales Education Expo Vietnam 2024 được tổ chức bởi Chính quyền bang New South Wales (New South Wales Government) đã diễn ra thành công. Đây là triển lãm du học bang New South Wales, Úc đầu tiên diễn ra tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 33 cơ sở giáo dục bang New South Wales, thu hút hơn 3000 lượt đăng ký tham gia.

Quang cảnh buổi triển lãm.

Tại Hà Nội, sự kiện diễn ra vào ngày 10/9/2024, với sự tham gia của hơn 600 học sinh và phụ huynh, cùng sự hiện diện của đại diện từ hơn 33 cơ sở giáo dục hàng đầu của bang New South Wales, Úc. Không dừng lại ở đó, vào ngày 14/9/2024, sự kiện triển lãm đã tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ tại TP HCM, thu hút thêm hơn 1000 người tham dự, biến triển lãm trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai quan tâm đến du học Úc.

Triển lãm du học nhận được phản hồi tích cực từ hàng nghìn học sinh, phụ huynh.

Tại triển lãm du học bang New South Wales, Úc - New South Wales Education Expo Vietnam 2024, các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh đã có cơ hội lắng nghe những chia sẻ về du học, thủ tục visa, tư vấn nghề nghiệp và cuộc sống tại Úc; nhận tư vấn 1:1 từ đại diện hơn 33 cơ sở giáo dục hàng đầu bang New South Wales; tham gia minigame, chương trình quà tặng và các hoạt động khác để rinh về những phần quà vô cùng hấp dẫn cũng như hòa mình vào môi trường giáo dục tại Úc, khám phá chương trình học đa dạng và trải nghiệm khu học xá qua các gian hàng tương tác và phần thuyết trình thu hút.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng cho học sinh tại chương trình.

Phát biểu tại Triển lãm, ông Andrew Parker, New South Wales Senior Trade and Investment Commissioner, ASEAN khẳng định rằng, bang New South Wales nói riêng và nước Úc nói chung đang được xem là điểm đến du học hàng đầu được du học sinh Việt Nam lựa chọn. Với sự tư vấn tận tâm, những kết nối và chia sẻ thực tế tại Triển lãm du học bang New South Wales, các bạn học sinh tại Hà Nội đã phần nào xác định được đích đến, tiếp tục phấn đấu để sở hữu cơ hội du học rộng mở.

Hơn 3000 lượt đăng ký, hợp tác với hơn 10 trường THPT, Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm du học bang New South Wales, Úc - New South Wales Education Expo Vietnam 2024 đã chứng minh sức hấp dẫn kỳ lạ của du học bang New South Wales, Úc.

Triển lãm Du học bang New South Wales 2024 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các học sinh và phụ huynh tham dự, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New South Wales, Úc.