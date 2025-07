Tuyến đường nào ở Hà Nội cấm xe máy xăng từ tháng 7/2026?

Công an phường Vĩnh Hưng (Công an TP Hà Nội) đang tìm kiếm tài xế trong vụ ô tô cháy bất thường sau khi tông xe máy xảy ra tại địa bàn.

Ngày 15/5, Công an phường Vĩnh Hưng (Công an TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông và tài xế đã rời bỏ khỏi hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để ghi nhận lời khai của nhân chứng, tìm những người liên quan và phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) để giải quyết vụ việc.