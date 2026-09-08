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Số hóa - Xe

Bán tải VinFast VF Wild nhận cọc từ 15/9, giá dự kiến từ 800 triệu đồng?

Một số đại lý cho biết mẫu xe bán tải VinFast VF Wild có thể bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 15/9, với 2 phiên bản, đi kèm giá tạm tính từ khoảng 800 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết mẫu xe bán tải Vinfast VF Wild mới.

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng, mẫu xe bán tải Vinfast VF Wild dự kiến bắt đầu nhận đặt cọc từ giữa tháng 9/2026. Tuy nhiên, VinFast hiện chưa công bố thông tin chính thức về thời điểm mở bán cũng như giá bán của mẫu xe. VF Wild được cho là có hai phiên bản và sẽ được đưa tới các đại lý để khách hàng trực tiếp xem xe trong thời gian tới.

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Bán tải VinFast VF Wild nhận cọc từ 15/9, giá dự kiến từ 800 triệu đồng.

Mức giá được một số nhân viên kinh doanh tiết lộ ở khoảng 800 triệu đồng cho phiên bản khởi điểm. Trước đó, VF Wild đã từng lộ diện tại một sự kiện nội bộ của VinFast. Đồng thời, mẫu bán tải này cũng nhiều lần xuất hiện trên đường chạy thử với nhiều chi tiết ngoại thất được tinh chỉnh so với bản concept.

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Đối với khoang cabin, ở bản concept, VF Wild áp dụng phong cách thiết kế hiện đại và hoa mỹ với vô lăng hai chấu lạ mắt.

Đối với khoang cabin, ở bản concept, VF Wild áp dụng phong cách thiết kế hiện đại và hoa mỹ với vô lăng hai chấu lạ mắt. Khu vực bảng táp-lô và cụm điều khiển trung tâm của VF Wild được thiết kế mang đậm chất kỹ thuật số, với rất ít nút vật lý.

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Thông tin về giá, số phiên bản và thời điểm nhận cọc của VF Wild hiện vẫn cần chờ VinFast xác nhận chính thức.

Đáng chú ý, hàng ghế sau có tới 2 màn hình giải trí riêng phục vụ nhu cầu giải trí của người ngồi hàng ghế thứ hai, không khác gì những mẫu xe sang dù VinFast VF Wild là xe bán tải. Thông tin về giá, số phiên bản và thời điểm nhận cọc của VF Wild hiện vẫn cần chờ VinFast xác nhận chính thức.

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VinFast hé lộ tương lai của bán tải điện VF Wild tại Indonesia

Tại triển lãm Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, VinFast đã ra mắt mẫu xe VF Wild, đánh dấu lần đầu tiên mẫu bán tải thuần điện này có mặt tại Indonesia.

Video: Ra mắt xe bán tải điện VInfast VF Wild Concept hoàn toàn mới.

Mẫu xe bán tải điện Vinfast VF Wild mang đậm ngôn ngữ thiết kế tương lai, nổi bật với kiểu cửa “suicide door” không viền – một đặc trưng thường thấy trên các mẫu xe điện cao cấp. Sự kiện lần này là bước đi chiến lược của VinFast nhằm khảo sát phản ứng từ thị trường Indonesia đối với phân khúc xe bán tải điện hai cầu.

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[GALLERY] VinFast VF Wild lộ diện bản thương mại, sẽ có thêm động cơ EREV?

Mới đây, những hình ảnh mẫu bán tải VinFast VF Wild bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện nội bộ. Theo một số nguồn tin, xe có thể ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay.

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So với phiên bản concept từng ra mắt trước đây, mẫu VinFast VF Wild bản thương mai mới này sở hữu hàng loạt thay đổi đáng chú ý, tập trung vào tính thực dụng và khả năng thương mại hóa. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở hệ thống gương chiếu hậu. Thay vì sử dụng gương điện tử như bản concept, chiếc xe này lại được trang bị gương chiếu hậu vật lý truyền thống.
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Việc trang bị gương chiếu hậu được xem là giải pháp phù hợp hơn với một mẫu xe hướng đến sản xuất hàng loạt, đồng thời góp phần tối ưu chi phí và nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị hệ thống đèn LED tích hợp gương cầu và bộ mâm kích thước lớn, nhiều khả năng vẫn được trang bị bộ mâm 22 inch kết hợp lốp địa hình A/T.
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VinFast hé lộ VF9 bản nâng cấp, thêm truyền động mở rộng EREV mới?

VinFast VF9 bản nâng cấp vừa lộ diện hình ảnh phiên bản chạy thử nghiệm với lớp bọc che kín thiết kế ngoại thất. Dự kiến mẫu xe này sẽ ra mắt vào cuối năm 2026.

Video: Đánh giá mẫu xe SUV Vinfast VF9 CATL PLUS tại Việt Nam.

Theo đó, dù được ngụy trang khá kỹ càng nhưng chiếc xe mới vẫn cho thấy chiều dài và ngoại hình vuông vức, đặc biệt ở phần đuôi xe, điều này phù hợp với phân khúc SUV hạng E của VinFast VF9. Ngoài ra, mẫu xe này hoàn toàn có thể trở thành nền tảng đề nhà sản xuất Việt Nam tạo nên các mẫu Lạc Hồng cao cấp mới, thậm chí là mẫu VF9 EREV (xe điện mở rộng phạm vi).

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