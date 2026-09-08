Một số đại lý cho biết mẫu xe bán tải VinFast VF Wild có thể bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 15/9, với 2 phiên bản, đi kèm giá tạm tính từ khoảng 800 triệu đồng.

Video: Xem chi tiết mẫu xe bán tải Vinfast VF Wild mới.

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng, mẫu xe bán tải Vinfast VF Wild dự kiến bắt đầu nhận đặt cọc từ giữa tháng 9/2026. Tuy nhiên, VinFast hiện chưa công bố thông tin chính thức về thời điểm mở bán cũng như giá bán của mẫu xe. VF Wild được cho là có hai phiên bản và sẽ được đưa tới các đại lý để khách hàng trực tiếp xem xe trong thời gian tới.

Bán tải VinFast VF Wild nhận cọc từ 15/9, giá dự kiến từ 800 triệu đồng.

Mức giá được một số nhân viên kinh doanh tiết lộ ở khoảng 800 triệu đồng cho phiên bản khởi điểm. Trước đó, VF Wild đã từng lộ diện tại một sự kiện nội bộ của VinFast. Đồng thời, mẫu bán tải này cũng nhiều lần xuất hiện trên đường chạy thử với nhiều chi tiết ngoại thất được tinh chỉnh so với bản concept.

Đối với khoang cabin, ở bản concept, VF Wild áp dụng phong cách thiết kế hiện đại và hoa mỹ với vô lăng hai chấu lạ mắt.

Đối với khoang cabin, ở bản concept, VF Wild áp dụng phong cách thiết kế hiện đại và hoa mỹ với vô lăng hai chấu lạ mắt. Khu vực bảng táp-lô và cụm điều khiển trung tâm của VF Wild được thiết kế mang đậm chất kỹ thuật số, với rất ít nút vật lý.

Thông tin về giá, số phiên bản và thời điểm nhận cọc của VF Wild hiện vẫn cần chờ VinFast xác nhận chính thức.

Đáng chú ý, hàng ghế sau có tới 2 màn hình giải trí riêng phục vụ nhu cầu giải trí của người ngồi hàng ghế thứ hai, không khác gì những mẫu xe sang dù VinFast VF Wild là xe bán tải. Thông tin về giá, số phiên bản và thời điểm nhận cọc của VF Wild hiện vẫn cần chờ VinFast xác nhận chính thức.