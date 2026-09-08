Người đàn ông 'nhanh như chớp' cứu em bé 3 tuổi khỏi bị xe cán

Người bán hàng của El Rey del Ahorro đã cứu một bé gái khỏi bị xe cán sau khi chạy theo và bắt kịp em khi em đã ở trên đường.

Một chủ cửa hàng đã cứu sống một bé gái 3 tuổi đang chạy về phía một con đường đông đúc ở Puebla, Mexico. Luis Enrique Cruz, 34 tuổi, đã chạy đến chỗ đứa trẻ và kịp thời lao mình kéo em ra khỏi đường đi của chiếc xe.

Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ việc vào 6/9. Trong hình ảnh, người đàn ông xuất hiện đang làm việc và mang hàng hóa vào một cơ sở thương mại.

Người chủ cửa hàng cho biết anh hành động theo bản năng để cứu cô bé. "Tôi không hề suy nghĩ gì cả. Đó là khoảnh khắc tôi muốn cứu cô bé và bảo vệ cô bé khỏi bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra. Thực ra, tôi đã không suy nghĩ kỹ lưỡng mọi việc, vì tôi cũng đã đặt danh dự và tính mạng của mình vào nguy hiểm", Luis Enrique nói với trang web địa phương Central Puebla .

Người này cũng kêu gọi các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến con nhỏ của mình khi ra đường. "Chúng ta luôn cần phải quan tâm đến con cái, đến môi trường xung quanh. Chúng ta cần phải luôn chú ý đến chúng, đến những đứa con nhỏ của mình, để chúng không phải trải qua điều này", anh kết luận với trang NMás.